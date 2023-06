Kan je in 2023 nog wel op de proppen komen met relatiegeschenken die een groot deel van mensen niet eens gebruikt, en soms zelfs linea recta in de vuilnisbak belanden? ‘Nee’, besloten DJ van Styrum en Ton Löbker. De twee ondernemers die hun sporen in de relatiegeschenken branche hebben verdiend, staan aan de basis van een nieuw bedrijf met een grote belofte. Samen met haar partner Justdiggit en duizenden bedrijven wil startup treebytree relatiegeschenken verduurzamen en voor 2050 één miljard bomen terugbrengen in Afrika, waar vergroening bijzonder hard nodig is.

Treebytree is ontstaan vanuit de visie dat de wereld razendsnel verandert en de relatiegeschenken industrie daarin mee moet. Van managementlaag tot werkvloer: iedereen wordt zich bewust van hun individuele verantwoordelijkheid in het gevecht tegen klimaatverandering en de reductie van CO 2 uitstoot. En dus wil Treebytree het schenken van een cadeau transformeren naar iets teruggeven aan de wereld, door op grote schaal omgekapte bomen in Tanzania terug te brengen.

“Wij geloven in de gebundelde kracht van duizenden bedrijven in Europa en de rest van de wereld. Treebytree stelt bedrijven in staat bomen te schenken via een unieke digitale ervaring voor de ontvanger. Zo maak je als organisatie op grote schaal positieve impact op CO 2 -reductie, water retentie en gemeenschappen in Afrika. En je smeedt een duurzame band tussen jouw merk, de ontvanger en de geschonken boom,” aldus DJ van Styrum. ‘Een duurzame koers die iedereen blij maakt is dé manier om de relatiegeschenken branche van binnenuit positief te veranderen.”

Ambitieus partnership met Justdiggit

Alle bomen op het Treebytree platform worden teruggebracht door Justdiggit. Justdiggit is in 2009 opgericht door Peter Westerveld en Dennis Karpes met als doel: het vergroenen van aangetast en ontbost land om biodiversiteit te stimuleren en een positieve impact te maken op klimaatverandering.

Justdiggit is een van de meest effectieve en toonaangevende organisaties in het vergroenen van regio’s die het hard nodig hebben. Met wetenschappelijk onderbouwde programma’s, steun van lokale gemeenschappen en een bak aan waardevolle ervaring. Sinds 2009 heeft Justdiggit 400.000 hectare land hersteld, meer dan 14 miljoen bomen teruggebracht en vormt ze een dagelijkse groeiende beweging voor vergroening.