Steeds vaker zoeken bekende merken de samenwerking op met zogeheten impact ondernemers. Zo vonden ook Koninklijke Ahrend (waar naast Ahrend ook het merk Gispen onder valt) en social enterprise Vanhulley elkaar. Vanhulley introduceert circulaire kerst- en relatiegeschenken die gemaakt zijn uit meubelstoffen van Koninklijke Ahrend. Klanten die geen eigen materiaal kunnen aanleveren aan Vanhulley om her te gebruiken kunnen nu met deze circulaire producten uit de voeten. De kerstcollectie is vanaf nu online te bestellen. Dionne Ewen, manager corporate responsibility Koninklijke Ahrend en Jolijn Creutzberg, directeur Vanhulley, lichten deze samenwerking toe

Dionne, hoe kwamen jullie bij Vanhulley terecht?

“In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor sociaal, duurzaam en circulair ondernemen. Vanhulley heeft in het verleden weleens producten gemaakt voor een project van Gispen. Zo hebben we een keer van oude bedrijfskleding lappen laten maken, die door firma Joustra gebruikt zijn om poefen mee te bekleden. Tijdens de verhuizing van onze stoffeerderij kwamen wij resten meubelstof tegen die voor ons niet meer bruikbaar waren, maar wel van hele goede kwaliteit. Zonde dus om dit af te voeren als afval. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een partij die onze stoffen kon gebruiken om producten van te maken. Zo kwamen we weer bij Vanhulley uit.” Jolijn vult aan: “Sinds wij bij Vanhulley bedrijfskleding, banners en vlaggen een nieuw leven geven, liepen we soms tegen het probleem aan dat we ‘nee’ moesten verkopen als bedrijven zelf geen materiaal konden aanleveren. Omdat ze geen bedrijfskleding gebruiken, bijvoorbeeld. Dankzij Koninklijke Ahrend kunnen we klanten zonder eigen materiaal ook blij maken met kerst- en relatiegeschenken die een positieve impact hebben op zowel people als planet.”

De textiel die Vanhulley heeft ontvangen bestaat uit meubelstoffen die ingezet kunnen worden met behoud van de originele stof. Dionne: “Het is natuurlijk zonde om dit te recyclen. Dit materiaal lag bij ons op voorraad, maar het gaat om kleuren en type stof die niet vaak gevraagd worden. Het wordt nu op een hoger niveau van de kringloop hergebruikt. Hoogwaardiger dan bijvoorbeeld vervilten, wat we met ons snijafval doen.” “Ja, en laten wij daar nou juist al tien jaar specialist in zijn: het ‘refurbishen’ of upcyclen, in plaats van ‘recyclen’ als het materiaal nog goed genoeg is”, aldus Jolijn, die Vanhulley destijds startte met het idee een boxershort te maken van je versleten overhemd.

Een gezamenlijke brainstorm over mogelijke producten die van de stoffen gemaakt kunnen worden was de volgende actie. Dionne: “Hier zijn een aantal producten uitgekomen die wij zelf direct weer kunnen gebruiken. We hebben nu een item afgenomen voor in het kerstpakket voor al onze collega’s, een aantal producten als bedankje voor bezoekers (bedrijfsgeschenken) en ook de tassen willen wij afnemen als laptoptassen voor onze collega’s.”

De match tussen de twee bedrijven werd niet alleen op circulariteit gemaakt, maar ook op inclusiviteit. Koninklijke Ahrend maakt, net als Vanhulley, zoveel mogelijk gebruik van oude materialen om nieuwe producten te maken. En ook Koninklijke Ahrend gelooft in een inclusieve economie, waar iedereen aan mee kan doen. Waar Vanhulley een jaar lang vrouwen met een migratie achtergrond begeleidt richting (financiële) onafhankelijkheid, bestaat bij Koninklijke Ahrend 10% van het wereldwijde personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat heeft de samenwerking jullie tot nu toe gebracht?

Jolijn: “We hebben dankzij de stoffen van Koninklijke Ahrend een nieuwe lijn met relatiegeschenken kunnen samenstellen die een hele luxe uitstraling hebben. Nu iedereen op zoek is naar een duurzaam, maar ook sociaal verantwoord relatiegeschenk of kerstpakket hebben we echt iets unieks te bieden.”

Dionne: “Vanhulley heeft creatieve collega’s die snel schakelen en in mogelijkheden denken. Er zijn zulke mooie ontwerpen gemaakt met onze meubelstoffen, iedereen binnen ons bedrijf werd er helemaal enthousiast van! Wij geloven erin dat wij de waarde van materialen zo hoog mogelijk moeten houden en dat recycling de laatste optie is. De Vanhulley manier past veel beter bij textiel dat kwalitatief goed is en het is ook nog eens een mooie manier om de maatschappelijke missie te ondersteunen. Win-win-win dus.”

De producten die uit deze samenwerking zijn voortgekomen zijn te vinden op www.vanhulley.com/kerstcollectie