Nieuwe speler LikeMeat speelt in op de wens van de consument voor minder vlees eten

Minder vlees eten: hierin is Nederland een van de voorlopers als het gaat om mindset. Waar het percentage wereldwijd op 31% ligt, is maar liefst 45% van de Nederlanders bereid om hun vleesconsumptie actief te verlagen en plantaardige voeding te integreren in het vaste eetpatroon. Hierin zijn smaak en gemak belangrijke voorwaarden. LikeMeat, een van de nieuwste spelers op de Nederlandse markt van kwalitatieve vleesvervangers, gaat mee met de trend en wensen van de consument. Door het aanbieden van plantaardige producten waarbij de consument niet hoeft in te leveren op smaak en textuur. Met de toepasselijke timing in de Nationale Week zonder Vlees – 8 t/m 14 maart – zijn de producten van LikeMeat naast Jumbo vanaf nu ook verkrijgbaar bij online supermarkt Picnic.

Plantaardige trend wordt steeds sterker.

Goed voor de wereld, de dieren, en bovendien je eigen gezondheid. Drie voordelen van plantaardig eten die maken dat steeds meer Nederlanders kiezen om hun traditionele stukje vlees vaker te vervangen voor een plantaardig alternatief. De komst van het coronavirus heeft de ontwikkeling enkel versterkt. Bij 13% van de Nederlanders behoort vlees eten niet meer tot het dagelijkse eetpatroon, 5% eet altijd vegetarisch, en 2% van de bevolking is volledig overgestapt naar veganistisch. Onder de 20 tot 29-jarige is zelfs 12% vegetarisch en 5% veganistisch. De grootste reden hiervoor is dat het voor de consument steeds makkelijker wordt om de switch te maken. Er zijn steeds meer kwalitatieve plantaardige alternatieven verkrijgbaar en de distributie breidt uit. We wíllen namelijk wel gaan voor de duurzame aanpak, maar het moet ons gemakkelijk worden gemaakt. De producten moeten goed smaken, moeiteloos geïntegreerd kunnen worden binnen de huidige kookgewoontes, en het moet zo min mogelijk moeite kosten om ze in huis te halen. Is dit het geval? Dan is 45% van de Nederlanders bereid om vaker plantaardig te eten. Met een gemiddeld percentage van 31% wereldwijd, zijn wij dus terecht een van de voorlopers in mindset te noemen.

Voor de bewuste vleesliefhebber

Het in Duitsland opgerichte voedingsmerk, LikeMeat, wil vooruitgang realiseren met producten die in smaak en textuur niet onder doen aan echt vlees. Plantaardige consumptie moet voor de consument zo lekker en makkelijk mogelijk zijn. Een reden voor het bedrijf om zich aan te sluiten bij LIVEKINDLY Collective, een collectief van vegan merken die zich inzet om de beschikbaarheid en distributie hiervan wereldwijd te verhogen, met als missie om plantaardig eten de nieuwe norm te maken. De samenwerking maakte afgelopen april al dat LikeMeat haar intrede deed in Nederland en in de schappen van Jumbo kwam te liggen. Vanaf de Nationale Week zonder Vlees, zijn vlees-favorieten zoals kipstukjes, gyros, nuggets en gehaktballetjes ook verkrijgbaar bij de online supermarkt Picnic. Voor LikeMeat een belangrijke stap om de plantaardige beweging in Nederland te stimuleren door te laten zien dat plantaardig eten niet betekent dat er op smaakbeleving ingeleverd hoeft te worden én tegelijkertijd een duurzame toekomst te realiseren. Want de cijfers liegen niet: tijdens de productie van een kilo LikeMeat wordt 50 keer minder land en 12 keer minder water gebruikt en is de CO2 uitstoot 27 keer lager dan bij bijvoorbeeld rundergehakt. Al met al: voor de Nederlandse bewuste consument geen reden meer om de switch niet vaker te maken.

Bron: Consumer overview in the Netherland, Euromonitor International 2020.