Om mensen te helpen op een makkelijke manier meer plantaardig te eten komt Bonduelle op 1 januari met de nieuwe Reset je Recept campagne. Hierbij wordt een plantaardige transitie bij de consument gestimuleerd, en inspireert Bonduelle consumenten om vertrouwde recepten plantaardig te ‘resetten’. Zo worden vlees en vis vervangen door groenten en peulvruchten van Bonduelle. Hierbij wordt bijvoorbeeld een Spaghetti Bolognaise omgetoverd naar een Spaghetti Bololinzen, en wordt een Mexicaanse wrap een Flexicaanse wrap.

Bonduelle ziet dat consumenten graag vaker plantaardig willen eten, 67% van de Nederlander is inmiddels flexitarier. Maar men heeft hulp nodig om de vaste gewoontes met recepten te doorbreken. Deze nieuwe campagne van Bonduelle speelt in op twee belangrijke behoeftes van de consument; een dagje minder vlees eten en gemakkelijk meer groenten eten. Bonduelle maakt de consument bewust en biedt concrete oplossingen aan met deze reset je recept campagne waar ze allerlei bekende en vertrouwde recepten omtoveren naar plantaardige varianten. De campagne ligt in lijn met de missie van Bonduelle om consumenten makkelijk meer plantaardig te laten eten.

Vanaf 1 januari gaat de campagne live op alle online kanalen met tv billboarding en communicatie op de winkelvloer. Daarnaast kunnen consumenten vanaf 1 januari terecht op de website www.resetjerecept.nl voor boordevol plantaardige inspiratie. Om de consument nog een extra duwtje in de rug te geven kunnen zij de producten die ze nodig hebben voor het plantaardige recept direct koppelen aan hun winkelmandje bij bijvoorbeeld Albert Heijn en Jumbo.

Bonduelle vindt dat een beter morgen verder gaat dan het bord van de consument en heeft de ambitie om als een van de eerste mondiale spelers, B-Corp te worden. Dit is een certificering voor bedrijven die een grote, positieve impact hebben op mens en milieu. Hierbij richt Bonduelle zich op 3 strategische pijlers: Food, Planet en People. Minder voedselverspilling, 100% recyclebare verpakkingen en regeneratieve landbouw zijn voorbeelden hiervan. Met deze ambitie laat Bonduelle zien dat ze niet de beste van de wereld wil zijn, maar het beste voor de wereld.