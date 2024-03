Na Albert Heijn, Ekoplaza en Odin beloven ook Aldi, Dirk, Lidl en Plus ambitieuze stappen te zetten om meer plantaardige producten te verkopen. Daarmee omarmen nu zeven supermarkten de doelstelling van Wakker Dier voor een transitie naar meer plantaardige eiwitten. “Het merendeel van de Nederlanders wil minder vlees eten. Deze voorlopers pakken hun verantwoordelijkheid om ze daarbij te helpen,” zegt Collin Molenaar van Wakker Dier.

Van alle eiwitten die Nederlanders eten, is op dit moment 40 procent plantaardig. De zeven supermarkten hebben zich gecommitteerd aan een aandeel plantaardig van minimaal 50 procent in 2025 en minimaal 60 procent in 2030, waarbij de totale hoeveelheid eiwitten niet toeneemt. Ook publiceren ze jaarlijks hun voortgang op de eiwitverhouding. De overige supermarkten weigeren vooralsnog om zich hieraan (volledig) te verbinden. Eerder committeerden ook zestien cateraars en online supermarkt Crisp zich aan de doelstelling.

Eiwittransitie

De Gezondheidsraad concludeerde onlangs dat een voedingspatroon met 60 procent plantaardige eiwitten beter is voor de gezondheid van de meeste Nederlanders. En daarnaast zorgt voor een 25 procent lagere milieu-impact van onze voeding. De Gezondheidsraad wijst onder andere naar supermarkten om consumenten hierin te helpen.

Supermarkten aan zet

Ongeveer zeventig procent van de Nederlanders wil minder vlees eten. Toch is de vleesconsumptie al jaren nagenoeg stabiel. Verreweg het meeste vlees wordt verkocht bij supermarkten, die bovendien goed zijn in het sturen wat hun klanten kopen. Daarom vraagt Wakker Dier hen om consumenten actief te helpen om meer plantaardig te eten. “Op dit moment eten we in Nederland meer dan 200 miljoen dieren per jaar. Alleen met de hulp van supermarkten krijgen we dit aantal drastisch naar beneden,” aldus Collin Molenaar.

In het zonnetje

Wakker Dier lanceert aanstaande maandag tijdens de Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel een nieuwe radiospot om de zeven voorlopers in het zonnetje te zetten. Molenaar: “Deze zeven supermarkten zorgen samen voor een aardverschuiving in de eiwittransitie. De overige supermarkten hebben nu flink het nakijken.”