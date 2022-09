Dit najaar introduceert het Italiaanse familiebedrijf Rigoni di Asiago een nieuwe honing in Nederland: Mielbio Kastanje. Een krachtige, vloeibare, rauwe, biologische honing voor de liefhebber.

De kastanjeboom groeit in heel Italië, van Piëmont tot Sicilië. Midden in de zomer staat hij in bloei en maken bijen uit de nectar van de bloemen een vloeibare honing. De kleur varieert van amber tot donkerbruin en de smaak is krachtig en aromatisch, met lichte bitters aan het einde. Mielbio Kastanje is heerlijk in yoghurt en romige desserts. En echt subliem bij oude kazen!

Kaasplateau met honing en vijgenspread

De dagen worden korter en kouder; tijd om het binnen gezellig te maken! Een kaasplank met zorgvuldig uitgekozen, in smaak en structuur uiteenlopende kazen doet het heel goed in dit seizoen. Nóg lekkerder met wat noten, toastjes, brood, en natuurlijk wat (gedroogd) fruit en andere zoete lekkernijen. De meeste kazen laten zich graag combineren met zoet, zoals vijgenspread en honing. Maar net als bij wijn en spijs past niet zomaar iedere honing of fruitspread bij iedere kaas. Extra belegen en oude kazen zijn sterker van smaak en kunnen wel wat tegenwicht gebruiken. Mielbio Kastanje heeft genoeg kracht om niet weg te vallen naast bijvoorbeeld een oude geitenkaas, belegen boerenkaas en de echte Italiaanse Parmigiano Reggiano. Ook Fiordifrutta Vijgen en gorgonzola is zo’n topcombinatie die zeker een plekje op de ultieme kaasplank verdient.

‘Raw’ honing

Mielbio is pure, biologische, 100% Italiaanse single origin honing, die ‘raw’ genoemd mag worden omdat deze op kamertemperatuur, onverwarmd verwerkt wordt. Zo worden de waardevolle voedingsstoffen behouden en smaakt Mielbio alsof hij net uit de bijenkorf komt. De honing is er in vloeibare en romige varianten en mono- en multiflorale soorten. Mielbio Honing uit de Alpen, Wilde Veldbloemen, Boshoning, Sinaasappel en Lindebloesem waren al in Nederland verkrijgbaar. Daar komt Kastanje nu bij.

Al bijna 100 jaar honing

Het begon allemaal in 1923 met oma Elisa Rigoni en haar passie voor de bijenteelt. Vanaf het prille begin draait bij Rigoni di Asiago alles om de liefde en het respect voor de natuur en de mens. De kleine Italiaanse imkers waar het bedrijf trouw mee samenwerkt bevinden zich in ongerepte natuurgebieden. Dankzij grondige kennis en jarenlange ervaring is Mielbio honing van topkwaliteit.

Duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid spelen een belangrijke rol bij Rigoni di Asiago. Het familiebedrijf bestaat volgend jaar 100 jaar, maar de waarden zijn nog altijd dezelfde. Rigoni di Asiago werkt niet alleen biologisch, maar stelt ook duurzaamheid in bredere zin voorop: het verminderen van de impact van de productie op het milieu, het beperken van verbruik van fossiele brandstoffen en het vermijden van intensief gebruik van land en water. Ook leveren ze ieder jaar een bijdrage aan de restauratie van kunsthistorisch erfgoed in een andere Italiaanse stad.

Naast Mielbio biedt Rigoni di Asiago ook Fiordifrutta fruitspreads gemaakt van drie pure ingrediënten: 100% biologisch fruit van de beste kwaliteit, biologisch appelsap en natuurlijk pectine uit fruit. En Nocciolata, romige hazelnootpasta’s van de beste biologische ingrediënten en zonder palmolie.

De producten van Rigoni di Asiago zijn verkrijgbaar bij de (web)winkels van Ekoplaza, Odin, G&W GezondheidsWinkel, Marqt, speciaalzaken, natuurvoedingswinkels en -drogisterijen.