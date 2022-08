Fooditive, pionier in de ontwikkeling van innovatieve, betaalbare plantaardige ingrediënten die ontwikkeld zijn voor een gezondere wereld, verheugt zich op het volgende hoofdstuk met de introductie van ‘a new era’. De Nederlandse startup werkt aan haar toekomst door de productie van bestaande producten op te schalen, en nieuwe ingrediënten te introduceren: LowSalt & Bee-free-Honey.

Opschaling door duurzame samenwerking & certificering

Samenwerking & expansie

De unieke werkwijze die Fooditive inzet voor haar ingrediënten en processen heeft change-makers en partners in Nieuw-Zeeland, Australië en de VS aangetrokken voor samenwerking, wat Fooditive versnelt in staat stelt om een duurzame impact te maken.

Novel food application

Impact vereist innovatie, en gaat gepaard met uitdagingen. Door producten te ontwikkelen die voldoen aan alle voedselveiligheidseisen zal Fooditive in staat zijn de productie op te schalen en zijn producten breed beschikbaar te maken.

A new era: ontwikkeling voor de toekomst

Fooditive is er klaar voor om haar gepatenteerde processen op te schalen en nieuwe oplossingen te blijven ontwikkelen die de wereld nodig heeft.

“Het voelt alsof we een nieuw hoofdstuk van deze reis starten. Met de support van onze aandeelhouders, klanten en partners is ons team gefocust om onze impact te vergroten en een echte verandering teweeg te brengen in de plantaardige industrie.”- Moayad Abushokhedim, oprichter van Fooditive.

Tijdens de ontwikkeling van caseïne realiseerde het team zich wat voor impact dit proces kan maken op de biotechnologie industrie. Fooditive stort zich met veel energie en enthousiasme op de ontwikkeling van producten die passen bij de visie en planning richting 2030.

Fooditive Bee-free-Honey

Fooditive blijft innoveren door gebruik te maken van fermentatie-enzymen die bijen kunnen vervangen. Met behulp van het systeem dat Fooditive toepaste op zijn caseïne, wordt het DNA van honing gekopieerd om een product te creëren dat presteert als traditionele honing. Textuur, smaak, kleur en zelfs de gezonde voedzaamheid worden nagebootst om een betere honing te bieden, met de eerste trials op de planning voor begin 2023.

Het proces van sequentiemodificatie dat gebruikt wordt bij Fooditive’s Bee-free-Honey dient als springplank voor de voedsel- en biotechnologie industrie waarmee elk dierlijk product perfect kan worden nagebootst.

Fooditive LowSalt

Fooditive gaat opnieuw de uitdaging aan om een alternatief te vinden voor een van de belangrijkste grondstoffen; zout. Fooditive ontwikkelde LowSalt door kaliumchloride te modificeren, citroenzuur toe te voegen, en het te mengen met een drager. Het eindproduct wordt gedroogd tot een zout dat laag is in natrium en twee keer zo zout is in vergelijking met traditioneel zout.

Fooditive pakt de bijwerkingen van zout aan en zorgt voor een natriumarme toekomst die beter is voor de planeet, en het lichaam. De LowSalt behoudt de smaak en houdbaarheid van het eindproduct, maar beschermt de consument tegen een verhoogde bloedruk en gewichtstoename.

Het Rotterdamse bedrijf gaat trials opzetten en klinische studies uitvoeren om inzicht te krijgen in de impact voor zowel onze gezondheid als het milieu.

Over Fooditive BV

In 2018 werd de plantaardige ingrediëntenfabrikant Fooditive opgericht in Rotterdam. Het bedrijf zet zich met 100% natuurlijke ingrediënten in om betaalbare, gezonde voeding te maken.

Dankzij een uniek fermentatieproces produceert Fooditive een inmiddels bekende zoetstof, gewonnen uit reststromen van appels en peren. Deze unieke zoetstof biedt naast smaak en functionaliteit ook een duurzame impact.

Fooditive’s recentste lancering is een nieuw plantaardig eiwit dat zuivelproducten kan vervangen. In een wereld waarin de waarde van veganisme en duurzaamheid steeds vaker erkend wordt is deze veganistische caseïne van Fooditive een baanbrekende innovatie. Een duurzaam alternatief voor zuivelcaseïne die met open armen ontvangen werd door de markt.

Het Rotterdamse bedrijf weidt zich volledig toe en het behalen van zijn missie en doel en kijkt uit naar toekomstige partnerships met organisaties en personen die haar missie delen.