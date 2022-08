Deze week krijgen de medewerkers van familiebedrijf EKI er 120.000 collega’s bij. Het Rubber & Foam bedrijf, dat gevestigd is in een volledig duurzaam pand in de oude Papierfabriek, plaatst namelijk vier grote nesten van 30.000 bijen per huis op het dak. De nesten worden geplaatst en onderhouden door stadsimkerij Bijenopdaken.nl.

Het bijna 150 jaar oude familiebedrijf hoopt ook andere bedrijven te stimuleren om de onmisbare bijen, onder professionele begeleiding van een imker, op daken te huisvesten. Na het plaatsen van bijna 10.000 zonnepanelen, het installeren van ledverlichting, isolatie, warmtepompen en walstroom is het ‘onderdak’ geven aan de bijen een volgende stap om verder te verduurzamen.

‘Zonder bijen is er op lange termijn geen leven meer mogelijk op onze planeet, 80% van de gewassen is afhankelijk van bijen en andere insecten’ vertelt Bart van der Tol, directeur en eigenaar van EKI. ‘In Nederland is nog volop ruimte op daken en naast zonnepanelen en groen kun je met het plaatsen van bijen op een eenvoudige manier bijdragen aan de biodiversiteit.’

Het plaatsen van bijen op daken van bedrijven kan onnatuurlijk lijken maar het is niet schadelijk voor de dieren. Joost Clevis, stadsimker en oprichter van Bijenopdaken.nl: ‘Bijen vliegen in een straal van 3 kilometer vanaf hun nest, op zoek naar nectar en stuifmeel.’

De imkerij plaatst en verzorgt de nesten zodat de bijen onder goede omstandigheden leven. In ruil voor het faciliteren krijgt EKI jaarlijks workshops voor klanten en medewerkers over het belang van bijen en potjes heerlijke, pure honing van hun eigen ‘productiemedewerkers’.