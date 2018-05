Nieuw platform Mode-bewust.nl helpt bij verduurzamen kledingkast

Solidaridad en Sympany lanceren vandaag Mode-bewust.nl: een kennis- en inspiratieplatform om Nederland modebewust te maken. Mode-bewust.nl informeert de consument over de ernstige misstanden in de kleding- en textielindustrie en biedt praktische tips voor het verduurzamen van de garderobe. Het platform is onderdeel van een langdurige samenwerking die moet leiden tot een eerlijke en duurzame ontwikkeling van de kleding- en textielsector, met bijzondere aandacht voor opkomend productieland Ethiopië.

De Rana Plaza-ramp in 2013 heeft de miserabele omstandigheden in de kleding- en textielindustrie definitief in ons bewustzijn gegrift. Structurele verandering is er echter nog niet. Lage lonen, onveilige fabrieken én milieuvervuiling zijn nog steeds aan de orde van de dag.

“Terwijl duurzaam voedsel steeds gewoner wordt, blijft de verduurzaming van kleding achter. Modebedrijven moeten sneller veranderen. Consumenten kunnen dat aanjagen maar weten vaak niet wát ze kunnen doen. Mode-bewust.nl helpt ze op weg. Samen kunnen we zorgen dat ‘groen’ de mode wordt en blijft”, stelt Heske Verburg, directeur van Solidaridad in Europa.

Maak van mode geen klerezooi

Laaggeprijsde en snelle trendy mode voert in Nederland de boventoon. Marc Vooges, directeur van charitatieve textielinzamelaar Sympany: “We willen continu iets nieuws aan, tegen een zo laag mogelijke prijs. Kleding wordt gemiddeld slechts vier keer gedragen en dan weggedaan vanwege een losse naad of, nog vaker, omdat we erop uitgekeken zijn.” Terwijl textielcontainers overal in de wijken staan, belandt bijna 70% van de afgedankte kleding in de afvalbak. Zonde, want veel kleding kan opnieuw worden gedragen of op andere manier worden hergebruikt. Op Mode-bewust.nl krijgt de consument een stoomcursus modebewustwording. Met simpele tips, die weinig kosten, inspireren Solidaridad en Sympany tot het verlagen van je fashion footprint. Je kunt minder en gericht kleding kopen en vragen naar de herkomst. Maar ook recyclen, repareren, ruilen en tweedehands kopen dragen positief bij.

Ethiopië geen tweede Bangladesh

Solidaridad en Sympany werken aan een driejarig project met textielfabrieken in Ethiopië. Daar is de kleding- en textielindustrie sterk in opkomst. De lage lonen, een gunstig investeringsklimaat en kansrijke omstandigheden voor katoenteelt, maken het een aantrekkelijk nieuw productieland voor modemerken. Dat is positief voor de lokale economie, maar kennis en ervaring om efficiënt en met respect voor mens en milieu te produceren ontbreekt vaak. Om misstanden te voorkomen wordt gewerkt aan verbetering van de arbeidsomstandigheden en het gezinsinkomen van werknemers. Trainingen, workshops en verbeterplannen moeten daarnaast zorgen voor minder chemicaliën-gebruik, CO2-uitstoot en water- en energieverspilling. Kennis en ervaring van experts uit Bangladesh en China wordt benut. Daar weten ze wat er mis kan gaan, maar ook hoe het beter kan. De ambitie is om in 75 fabrieken aan de slag te gaan; er zijn er nu 11 aangesloten.

Eerlijke Shopper als modestatement

Bij een donatie van 20 euro aan het project in Ethiopië krijg je de Eerlijke Shopper cadeau: een duurzaam geproduceerde stevige tas van gerecycled en biologisch katoen. De tas is verkrijgbaar in drie kleurencombinaties. De voorzijde wordt gesierd door een illustratie van Marilyn Sonneveld; een symbool voor de harmonie tussen mens en natuur. Iedereen die modebewust is, kan dit uitdragen door de Eerlijke Shopper te dragen.

www.mode-bewust.nl