New Optimist zet de volgende stap in circulariteit in de mode met de introductie van statiegeld. Al sinds de oprichting in 2020, werkt New Optimist aan een nieuw systeem voor de mode industrie: lokaal, sociaal en circulair. Iedere consument die New Optimist kleding koopt bij het merk of bij één van de retail partners in Nederland, betaalt vanaf dit najaar een klein bedrag per stuk aan statiegeld. Deze transactie loopt achter de schermen via een nieuw op te richten stichting. New Optimist roept andere duurzame kleding merken op, om mee te doen aan het systeem van statiegeld.

100% circulair

Dit innovatieve statiegeld-concept is bedoeld om een 100% circulaire levenscyclus te bereiken. De consument krijgt op deze manier zekerheid dat de duurzame kleding uiteindelijk ook weer gerecycled wordt tot nieuwe garens. Het proces van afgedankte kleding is zoals bekend vaak alles behalve duurzaam. Jaarlijks worden er miljoenen kilo’s kleding verbrand of gedumpt op enorme afvalbergen. Zelfs als kleding belandt in textielcontainers, is de kans klein dat het hoogwaardig wordt gerecycled.

Slechts 3 euro extra

Door statiegeld te heffen kan New Optimist samen met haar retail partners de kleding bij “end of life” recyclen. Op ieder artikel wordt een bedrag van slechts 3 euro statiegeld betaald. Dit bedrag wordt geparkeerd bij Stichting Statiegeld. Door het -soms jaren later- weer in de leveren bij een partner of direct bij New Optimist, heeft de consument een actieve rol geeft in het mogelijk maken van het recycleproces. De consument krijgt aan het einde van die levenscyclus de betaalde borg terug.

Maximale impact

New Optimist nodigt andere merken uit zich aan te sluiten bij het systeem van statiegeld en gebruik te maken van de Stichting Statiegeld. Deze stichting faciliteert de financiële en logistieke stromen voor de kledingbedrijven die meedoen, zodat meer merken hun verkochte kleding kunnen inzamelen en recyclen.

Systeemverandering in mode

New Optimist staat voor systeemverandering in de hele mode industrie. New Optimist produceert al haar kleding lokaal, sociaal en circulair in een mode-atelier midden in Amsterdam-West, de ‘NO-kledingfabriek’ waar betaalde banen in het atelier gecombineerd worden met een opleiding voor nieuwe makers.

3e leerweg

New Optimist begon eerder dit jaar met de 3e Leerweg, een praktijk-opleiding in het mode-atelier, speciaal voor statushouders met een uitkering. De 3e Leerweg kenmerkt zich door een unieke aanpak van intensieve en persoonlijke begeleiding van de kandidaten met een opleiding, werk en daarmee participatie in de maatschappij.

Steward Ownership

New Optimist koos vorig jaar als eerste kledingmerk in Nederland voor het steward-ownership bedrijfsmodel. Deze bedrijfsvorm maximeert het rendement voor aandeelhouders en herinvesteert winst in de missie van het bedrijf: opschudden van de modesector met lokale, sociale en circulaire kleding.