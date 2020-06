Nieuw merk Bamburista opent duurzame mondkapjes-winkel in Den Haag

Bamburista is een nieuw Nederlands merk dat zich helemaal richt op luxe en modieuze mondkapjes. Het bedrijf is net gelanceerd met een eigen winkel in Den Haag, de Bamburista Store. De mondkapjes zijn 100% duurzaam en worden gemaakt van zuiver bamboe.

Door de coronacrisis is de vraag naar mondkapjes explosief toegenomen. In Nederland zijn ze op straat niet verplicht, maar steeds meer mensen willen er eentje hebben. In het openbaar vervoer zijn ze inmiddels wél verplicht. De maskers van Bamburista hebben geen medisch keurmerk, maar dragen wel bij aan het beperken van de virusverspreiding. “Ze zijn zo ontworpen, dat je er niet doorheen kunt blazen. Mocht je zelf geïnfecteerd zijn, dan voorkom je dat je druppeltjes verspreidt”, vertelt storemanager Jessica. “Het dragen geeft een veilig gevoel, en je beschermt een ander. Mensen zien het als de nieuwe sociale norm, naast het elleboogstootje en de 1,5 meter social distance.”

Mondkapje wordt fashion

Bamburista maakt van mondkapjes een mode-artikel. De opvallende kleuren – rechtstreeks van de catwalk in New York – variëren van vrolijk roze en geel tot gedistingeerd taupe en zwart. “Alle kleuren zijn naar vogels vernoemd,” legt storemanager Jessica uit. “Zoals de felle roze die ‘baby flamingo’ heet en de gele ‘canarino yellow’. Andere mondkapjes hebben namen als ‘Paradiso Moss’ wat staat voor donkergroen. De donkerblauwe noemen we ‘Robino Thunder’.

Snel weer bacterievrij

In samenwerking met de patenthouder en een weverij is een stevige bamboestof ontwikkeld, die gewassen en gestreken kan worden. In de winkel blijkt dit voor veel mensen een belangrijke reden om juist voor deze mondkapjes te kiezen. Een keuze voor Bamburista is een ‘runway’ uit de wegwerpmaatschappij. Het mondkapje is onverslijtbaar en met een stoomstrijkijzer binnen een mum van tijd weer bacterie-vrij. Het ziet er dan ook weer als nieuw uit.

Duurzaam mondkapje

Bamboe absorbeert veel CO2, tot wel 30% meer dan bomen. Daarnaast groeit bamboe van enkel regenwater en is intensieve irrigatie dus niet nodig. Zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest groeit bamboe gewoon door, soms wel een meter per dag. De bamboe van Bamburista kent bovendien geen toevoegingen zoals spandex of andere elastische materialen. De stof is vrij van microplastics. Het is daarmee een plant-based masker, dat biologisch afbreekbaar is. Bamboe heeft naast aansprekende milieu-aspecten ook aantrekkelijke gebruikseigenschappen. Het is van nature anti-bacterieel en heeft een verkoelende werking. Tevens is het weefsel zacht voor de huid en beschermt het tegen UV-straling.

Productie door Savile Row & Co

Door het coronavirus liggen wereldwijd producties stil, maar Bamburista kiest voor het versterken van de lokale economie. Het gerenommeerde Savile Row & Co produceert exclusief voor Bamburista, zodat de lijnen kort zijn en er op kleur gestuurd kan worden. Overproductie wordt zo vermeden. Bamburista gaat voor uni-kleuren, die makkelijk te combineren zijn met verschillende kledingstijlen. De eerste Bamburista store van Europa staat in het Haagse Hofkwartier, aan de Papestraat 3 op steenworp afstand van Paleis Noordeinde.

“Het is even wennen, maar een masker wordt snel een onderdeel van je outfit”, aldus Jessica. “Mensen zien het als een accessoire dat ze bij zich dragen, om in geval van weinig bewegingsruimte op te kunnen zetten. Het masker heeft zich in een korte tijd ontwikkeld als een must-have.”