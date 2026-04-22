Het eerste houten appartementencomplex voor woningcorporatie Hof Wonen markeert de volgende stap in duurzame woningbouw. Dura Vermeer Bouw en Vastgoed Rotterdam en woningcorporatie Hof Wonen hebben op 21 april de ontwikkelovereenkomst ondertekend voor de locatie Steenwijklaan in Den Haag. Met het plan van Dura Vermeer, dat als beste uit de tender voor een vooruitstrevend duurzaam gebouw kwam, zetten beide partijen een volgende stap richting realisatie.

Overtuigend plan

Het plan is ontwikkeld vanuit een heldere visie op toekomstbestendige woningbouw en onderscheidde zich in de tender door een integrale benadering waarin duurzaamheid, flexibiliteit en woonkwaliteit samenkomen. Deze samenhang gaf Hof Wonen het vertrouwen om samen met Dura Vermeer de ontwikkeling voort te zetten.

Karolien de Jager, bestuurder bij Hof Wonen: “We zijn heel blij dat we met Dura Vermeer de volgende stap zetten in het bouwen van 63 nieuwe woningen in Morgenstond. Met een mooi ontwerp in houtbouw en oog voor de voorzieningen en buitenruimte creëren we daarmee een nieuw en fijn thuis voor de huurders die hier straks kunnen gaan wonen.”

Flexibel, langdurig inzetbaar

Een belangrijk uitgangspunt is het Open Building principe. Hierdoor ontstaat een gebouw dat kan meebewegen met veranderende woonwensen en langdurig inzetbaar blijft. De opzet van de appartementen en studio’s is zorgvuldig afgestemd op gebruikskwaliteit en gelijkwaardigheid, met ruimte voor aanpassingen in de toekomst.

Natuurinclusief ontwerp

Natuurinclusiviteit speelt een centrale rol in het ontwerp. De buitenruimte wordt integraal ontworpen, in samenhang met de binnentuin van omliggende woongebouwen van Hof Wonen, met aandacht voor veiligheid en sociale cohesie. Daktuinen en ruimte voor biodiversiteit zijn vanzelfsprekend onderdeel en sluiten aan bij de ambities van de gemeente Den Haag. In combinatie met houtbouw draagt dit bij aan een gezond en prettig woonklimaat en een lage milieu impact.

Hout als drager

Het gebouw wordt in hoge mate uitgevoerd in hout, inclusief zichtbare constructieve onderdelen. Daarmee wordt niet alleen CO₂ opgeslagen, maar ontstaat ook een woonomgeving waarin natuurlijke materialen en kwaliteit centraal staan. De keuze voor hout onderstreept de duurzame ambitie van zowel Hof Wonen als Dura Vermeer en laat zien dat houtbouw op grotere schaal toepasbaar is binnen sociale woningbouw.

David Snelleman, directievoorzitter bij Dura Vermeer: “We bouwen bij Dura Vermeer heel bewust en met overtuiging in hout. Houtbouw past bij onze duurzaamheidsdoelstellingen en bij onze ambitie om meer woningen te realiseren met een lage milieu- impact en hoge woonkwaliteit. Met dit plan laten we zien dat houtbouw niet alleen een duurzame keuze is, maar ook een volwaardig en toekomstbestendig antwoord op de woningbouwopgave. We zijn trots op het vertrouwen van Hof Wonen en kijken ernaar uit om samen dit project aan de Steenwijklaan verder te realiseren.”