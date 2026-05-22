Op woensdag 27 mei leggen dertig politici, bestuurders, artiesten, maatschappelijke leiders en inwoners in het politieke hart van Nederland publiekelijk het Nationaal Klimaatexamen af. Op het Anna van Buerenplein, tussen het centraal station en de Tweede Kamer, nemen zij van 16.00 tot 17.00 uur plaats in een openluchtklas.

Het eindevenement van het Klimaatexamen is bedoeld als statement richting politiek Den Haag en om het klimaatbewustzijn te vergroten. Volgens de organisatie staat de wetenschappelijke urgentie van klimaatverandering in schril contrast met de beperkte politieke aandacht voor het onderwerp.

Onder de deelnemers bevinden zich onder anderen Suzanne Kröger en Christine Teunissen, Tweede Kamerleden voor respectievelijk PRO (GroenLinks-PvdA) en de Partij voor de Dieren, Dolf Jansen, cabaretier en presentator, Sieger Sloot, acteur en theatermaker. Daarnaast nemen ook inwoners, studenten, vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland, ngo’s en bedrijven deel. Na afloop treedt klimaatactivist en singer-songwriter FRÉ op.

De openlucht editie vormt de landelijke afsluiting van de derde editie van het Nationaal Klimaatexamen, dat van 8 tot en met 29 mei plaatsvindt. Dit jaar deden opnieuw duizenden mensen mee, op scholen, in buurthuizen, bedrijfskantines en gemeentehuizen, én online. Het examen en de Klimaatquiz werd georganiseerd door bijna 150 organisaties verspreid over heel Nederland. De inhoud wordt ontwikkeld door een onafhankelijke examencommissie van wetenschappelijke experts.

“Klimaatverandering raakt direct aan de toekomst van jongeren die nu eindexamen doen. Juist daarom moeten feiten en wetenschap centraal blijven staan. Niet alleen in de klas, maar ook in de politiek en het publieke debat.” – Joost Brinkman, initiatiefnemer Nationaal Klimaatexamen

Het Klimaatexamen is geen test, het draait nadrukkelijk om kennis en bewustwording te vergroten. Meedoen is gegarandeerd slagen. De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen kennisniveau over klimaatverandering en krijgen inzicht in het effect van hun eigen keuzes. Thuis, op het werk en in de samenleving.

Met de openlucht editie in Den Haag wil de organisatie ook solidariteit tonen met eindexamenleerlingen. Terwijl scholieren deze week examen doen voor hun toekomst, doen de prominenten hetzelfde in het openbaar, midden in politiek Den Haag.