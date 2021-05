Nestlé introduceert nieuw plantaardig merk op basis van erwteneiwit: Wunda

Nestlé introduceert een nieuw merk met plantaardige producten. WUNDA® biedt een assortiment van plantaardige drank en voedingssupplementen. Het sleutelingrediënt is erwteneiwit. Hiermee draagt Nestlé bij aan de derde generatie plantaardige drank, na soja- en vervolgens haver- en amandeldrank. De producten van WUNDA® zijn vanaf 10 mei te koop bij Jumbo en in de maanden erna verkrijgbaar bij andere grote supermarktketens.

De voorkeur voor een plantaardige levensstijl neemt steeds meer toe onder consumenten. Nestlé ziet daardoor de markt voor plantaardige drank groeien. Momenteel zijn er veel soorten plantaardige drank verkrijgbaar, die elk voor verschillende toepassingen worden gebruikt. WUNDA® biedt een alles-in-een-oplossing.

Deze plantaardige drank is gemaakt op basis van erwteneiwit en heeft een zachte smaak. Hierdoor is het product veelzijdig in gebruik. Zo is WUNDA® geschikt voor in de koffie, maar ook als basis voor smoothies of in een ontbijt. WUNDA® is rijk aan proteïne, vezels en calcium, en een bron van vitamine D, B12, en is vegan en glutenvrij. Daarnaast is de plantaardige drank laag in suikers en vetten.

Food supplement shots

Het assortiment van WUNDA® bevat naast plantaardige drank ook food supplement shots. Deze voedingssupplementen op basis van fruit ondersteunen het immuunsysteem. De shots bevatten vitamine B12, D3, ijzer, zink en calcium, en zijn vrij van toegevoegde suikers* en concentraten. Het gehele assortiment van WUNDA® is veganistisch en CO₂-neutraal.

Bijdragen aan een duurzame wereld

‘We zien dat er in de markt veel vraag is naar plantaardige alternatieven en dat consumenten zich steeds bewuster zijn van duurzaamheid. Bij Nestlé zijn we voortdurend bezig met innovatie en deze producten op basis van erwteneiwit zijn daar een goed voorbeeld van. Met de introductie van WUNDA® ondersteunen we consumenten op een positieve manier met hun plant-based journey en dragen we bij aan een duurzame planeet’, aldus Fabrice Favero, CEO Nestlé Nederland.

Het assortiment van WUNDA® bestaat uit de ‘plant based, not milk’ die verkrijgbaar is als Original, Unsweetened en Chocolate. De food supplement shots zijn verkrijgbaar in de smaken Immuno Bosbessen & Munt en Immuno Mango & Gember. De producten van WUNDA® zijn vanaf 10 mei te koop bij Jumbo en in de maanden erna verkrijgbaar bij andere grote supermarktketens.