Nederlandse start-up nuud scoort een half miljoen frisse oksels wereldwijd

De oprichters van de Nederlandse start-up nuud geloven dat ze de wereld kunnen verbeteren door het deodorantgebruik van de mensheid te veranderen. In 2017 verzetten ze de bakens van de deo-industrie door met een revolutionaire ‘anti-geur’-formule te komen. En met succes. De supergeconcentreerde crème bestaat uit 100% natuurlijke ingrediënten en is verpakt in een tube van suikerriet; nuud is mega-effectief en heeft een minimale impact op het milieu.

Martijn van Seters, mede-oprichter: ‘Het veranderen van iets dat relatief klein is, zoals de dagelijkse deodorant-gewoonte van mensen, kan een enorme, positieve impact hebben op de planeet. Daarom besloten we deodorant opnieuw uit te vinden.’

Het gebruik van deodorant is diep ingebakken in de routine van mensen. En ondertussen is men zich weinig bewust van de impact op het milieu. Daarnaast is de angst voor lichaamsgeur bij mensen zo groot, dat de kans erg klein is dat ze ooit zullen stoppen met het gebruik van deo. Daarom ontwikkelde nuud een revolutionaire anti-odorant met als doel iets beters te maken dan deodorant; oksels frisser en gezonder houden en ondertussen de impact op de planeet minimaliseren.

De groei van nuud

Om een wereldwijde revolutie te bewerkstelligen, kiest nuud voor een direct-to-consumer-strategie, met gratis verzending wereldwijd. Dit wordt ondersteund met een online marketingstrategie inclusief social advertising en Influencer Marketing. Daarnaast vindt nuud ook zijn weg naar de detailhandel.

Tom Baas, mede-eigenaar / head of growth bij nuud: ‘Op een avond heb ik per ongeluk de uitgaven voor online advertenties vertienvoudigd. De volgende dag was de verkoop ook vertienvoudigd. Sindsdien verkopen we het product internationaal.’

Fresh armpits worldwide

Nuud streeft er naar de beste oplossing voor lichaamsgeur wereldwijd te worden.

En mede dankzij de actieve, open houding van hun customer happiness team creëren ze via alle social media kanalen een stevige fanbase om zo de wereld oksel voor oksel te overtuigen om te stoppen met deodorant en te beginnen met nuud.

Het credo – Fresh armpits worldwide – is niet alleen een belofte over de effectiviteit van nuud, maar zegt ook alles over hun missie.

Kickstarter-campagne

Nuud is een crème. Met je vingers smeer je bij ieder gebruik een heel klein beetje nuud in je oksel.

Er zijn echter mensen die het liever niet aanbrengen met hun vingers. En aangezien nuud niemand wil uitsluiten (fresh armpits worldwide) stak het team de koppen bij elkaar en ontwierp de ‘Super Smart Screw-on Applicator Cap’.

Een revolutionaire dop van recyclebaar bioplastic die in een handomdraai van iedere tube nuud een deo-stick maakt. Deze dop is klein, net als de tube, en kan worden hergebruikt op nieuwe tubes. Om het geld bij elkaar te krijgen voor de uitrol van deze vinding, lanceerde nuud op Kickstarter een crowdfundingsactie en haalde maar liefst meer dan 300% van de benodigde financiering op.

Martijn van Seters, mede-oprichter: “Wij geloven echt dat we de wereld kunnen veranderen met onze oksels. En de nieuwe ’smeerdop’ kan ons doel, een duurzame deo-oplossing voor iedereen, versnellen ”

Supereffectief en volkomen onschuldig

Het actieve ingrediënt in nuud is Ecocert gecertificeerd microzilver, dat van nature de bacteriën neutraliseert die de zweetgeur veroorzaken. Natuurlijke oliën (amandel-, kokos- en castorolie) zorgen voor de huid en houden het microzilver op zijn plaats.

Nuud is vrij van aluminium, parabenen en zouten en bevat geen kunstmatige geurstoffen of alcohol. Dit maakt nuud bij uitstek geschikt voor de gevoelige huid. Bovendien is nuud geurvrij en geeft geen vlekken op kleding. De crème heeft een handig formaat en is zo geconcentreerd dat je maar een heel klein beetje hoeft te gebruiken. Eén keer aanbrengen (ter grootte van een erwt) houdt meerdere dagen geurvrij (gemiddeld drie).

Aangezien nuud supergeconcentreerd is, hoeft er (in tegenstelling tot reguliere deo’s) minder gebruikt en dus minder geproduceerd te worden. Wat vanzelfsprekend weer resulteert in minder uitstoot door verzending en minder verpakkingsmateriaal. Nuud bevat geen dierlijke ingrediënten en is daarom volledig veganistisch.

De tube gemaakt van bioplastic uit suikerriet is 100% recyclebaar en wordt verpakt in een doosje van ongebleekt FSC-karton. Door de CO2-uitstoot die wordt veroorzaakt door de postbezorging te compenseren, zorgt nuud ervoor dat de distributie klimaatneutraal is.