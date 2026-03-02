Food start-up Half Baked zet een volgende stap in haar ontwikkeling en kiest na een intensief testjaar voor een duidelijke focus op citrus-reststromen. Vanuit de Robin Food Hub in Barendrecht verwerkt de food start-up reststromen tot hoogwaardige sappen en nieuwe eindproducten.

Half Baked werd in 2024 opgericht door Okke van Beuge en Lennart van den Heuvel en maakt onderdeel uit van Fruitful Ventures. Het bedrijf ontstond vanuit een heldere ambitie: reststromen opnieuw waarde geven. “Wereldwijd gaat een derde van al het voedsel verloren,” licht Okke toe. “In agro en vers gaat het vaak niet om afval, maar om producten die nog perfect bruikbaar zijn, alleen zonder plek in de keten. Daardoor verdwijnen ze alsnog richting de stort.”

Ook binnen Dutch Fresh Port in Barendrecht -het grootste agro-verscluster van Nederland- gaat het jaarlijks om grote volumes groente en fruit die geen hoogwaardige bestemming krijgen. Okke: “Daar willen we met Half Baked concreet verandering in brengen door deze stromen te verwerken tot nieuwe, kwalitatieve producten.”

Het eerste jaar stond volledig in het teken van testen. Er werd geëxperimenteerd met verschillende grondstof- en productstromen om inzicht te krijgen in kwaliteit, schaalbaarheid en marktpotentieel. Die leerfase vormt nu de basis voor gerichte opschaling, met citrus als eerste speerpunt. Tegelijkertijd blijft Half Baked andere lokale fruit- en groentestromen verkennen als fundament voor verdere groei.

De dagelijkse leiding is in handen van Okke van Beuge (operatie) en Françoise Buitelaar (commercie). Samen bouwen zij aan een stevig netwerk in de keten. “De komende periode staat in het teken van het actief uitbreiden van samenwerkingen,” vertelt Françoise. “Van de toevoer van reststromen tot de afname van sappen en gezamenlijke productontwikkeling. We geloven dat je verspilling alleen samen kunt terugdringen.”

De samenwerking met Dutch Fresh Port wordt daarbij verder geïntensiveerd. Reststromen krijgen een steeds prominentere rol binnen het regionale agro-food ecosysteem, waarbij circulariteit en economische waarde hand in hand gaan.

Half Baked nodigt partners, afnemers en geïnteresseerden nadrukkelijk uit om kennis te maken en mee te bouwen. Heb je reststromen? Ideeën? Ambitie? De deur staat open.