Vanaf 12 augustus 2026 geldt er in Europa een nieuwe verplichting: merken die verpakkingen verkopen moeten aantoonbaar gecertificeerd gerecycled plastic gebruiken. Dat klinkt simpel, maar het aanbod van traceerbaar, gecertificeerd materiaal is nog heel beperkt. Een Nederlandse startup speelt daar al jaren op in – vanuit Indonesië.

Plastic ophalen voordat het de zee in gaat

WAHU (Clean Ocean Collective B.V., Hilversum) bouwt in Indonesië aan een netwerk van inzamelpunten voor plastic afval. Dat is hard nodig: Indonesië is verantwoordelijk voor 11,8% van al het oceaanplastic wereldwijd, terwijl 80% van de bevolking geen toegang heeft tot reguliere afvalinzameling.

Hoe werkt het? Bewoners, lokale afvalrapers (pemulung) en bedrijven brengen hun plastic naar een van de bijna vijftig WAHU-inzamelpunten. Daar wordt het gewogen en beoordeeld op kwaliteit. Via de WAHU-app krijgen inzamelaars direct geld op hun e-wallet – voor meer dan 16.000 mensen inmiddels een gewone manier om bij te verdienen.

Het plastic gaat daarna naar een sorteerfabriek van 4.000 m² in Jakarta. Daar werken 135 mensen, meer dan 90% vrouwen, die het plastic sorteren en persen tot balen. Die balen gaan naar recyclers als Veolia en Pan Era.

Gecertificeerde inzamelaar met unieke combinatie

Wat WAHU onderscheidt van concurrenten, is de certificering. WAHU is één van de gecertificeerde Ocean Bound Plastic (OBP) inzamelaars in Indonesië, én beschikt daarnaast over de PPRS-certificering – een combinatie die in de markt uniek is en merken maximale zekerheid biedt bij hun compliance. Dat betekent: volledig traceerbaar, met bewijs dat het plastic is ingezameld vóórdat het in de oceaan kon belanden.

Dat is precies wat de nieuwe Europese PPWR-regelgeving van merken vraagt. WAHU helpt merkeigenaren ook met hun EPR-rapportage – de wettelijke verantwoording over hoeveel verpakkingsafval zij innemen en recyclen. Heineken en Procter & Gamble werken hiervoor lokaal samen met WAHU in Indonesië – direct in het land waar het plastic wordt ingezameld.

De groei is er

WAHU bestaat niet meer alleen op papier. In 2024 was de omzet €430.000. In 2025 liep dat op naar ruim €1 miljoen – momenteel zo’n €120.000 per maand. Het aantal inzamelpunten groeide van 5 naar 35, het aantal app-gebruikers van 3.000 naar 16.000+.

Ahold Super Indo tekende een vijfjarig contract voor toegang tot ruim 300 supermarktlocaties. Veolia Indonesia is een strategische afnamepartner van WAHU en helpt actief mee het inzamelnetwerk verder uit te breiden.

Eind 2025 lanceerde WAHU plastic credits – beschikbaar voor bedrijven van alle groottes. Naast grote namen als Coca-Cola en Danone koopt ook een groeiend aantal kleinere Nederlandse bedrijven credits in, soms maar 2 of 3 tegelijk. Juist dat laat zien hoe toegankelijk en breed gedragen de markt voor gecertificeerd plastic wordt. In de boeken zit momenteel €250.000 aan credits.

Investeren kan nu

Voor de volgende groeifase haalt WAHU, onder begeleiding van Crowdpowder, maximaal €750.000 op via een Convertible Loan Agreement (CLA) bij particuliere investeerders. De voorwaarden: 4 jaar looptijd, 8% rente per jaar, en 15% korting bij een volgende investeringsronde.

Het totale doel voor de aankomende tijd is €2,5 miljoen – voor 250 nieuwe inzamelpunten, drie nieuwe sorteerfabrieken en uitbreiding naar een tweede land in Zuidoost-Azië.