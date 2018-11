Nederlandse startup Nuud start revolutie in de deodorantwereld

Tijd voor verandering in de deodorantbranche, vonden de oprichters van de Nederlandse startup Nuud. Met een revolutionaire deodorantformule lossen zij in één klap alle grote nadelen rondom deodorantgebruik op. De hypergeconcentreerde crème op basis van natuurlijke ingrediënten en verpakt in een tube van suikerriet, heeft een minimale impact op het milieu en is desondanks extreem effectief.

Aan deodorantgebruik kleven allerlei nadelen. De verpakkingen en drijfgassen vormen een flinke belasting voor het milieu. Ook bevatten deodoranten tal van stoffen die bij een groeiende groep bewuste consumenten ter discussie staan. Dit komt omdat de onschuldigheid betwist wordt, ze irritatie van de huid opleveren, of eveneens vanwege de significante milieu-invloed.

“Met Nuud willen we al die discussies vermijden. We gebruiken daarom slechts 10 natuurlijke, onschuldige, ingrediënten. Maar die natuurlijke formule moet wel heel goed werken. Want als er de mogelijkheid bestaat naar zweet te (gaan) ruiken, stappen mensen heel makkelijk over alle nadelen van conventionele deo heen. Dat vormde de basis van Nuud; de deo die je zorgeloos kunt gebruiken, maar toch extreem goed zijn werk doet”, aldus de oprichters van Nuud.

Het werkende bestanddeel in Nuud is (Ecocert-gecertificeerd) microzilver, dat op natuurlijke wijze de bacteriën die zweetgeur veroorzaken neutraliseert. Natuurlijke oliën (amandel, kokos en wonderolie) werken verzorgend en houden het microzilver op z’n plek.* Nuud is aluminium, parabenen- en zoutenvrij en bevat geen kunstmatige geurstoffen of alcohol. Dat maakt de deodorant bij uitstek geschikt voor de gevoelige huid. Nuud is bovendien geurvrij en laat geen strepen of vlekken achter in kleding. De crème komt in een handzaam formaat en is zo geconcentreerd dat je slechts een zeer kleine hoeveelheid (zo groot als een erwt) nodig hebt. Dit houdt je na iedere keer aanbrengen meerdere dagen (gemiddeld drie tot vijf) geurvrij.

Nuud is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor de planeet. Doordat je zó weinig van Nuud nodig hebt hoeft er minder van gemaakt te worden, minder verscheept te worden en is er minder verpakkingsmateriaal nodig. De deodorant bevat bovendien geen dierlijke ingrediënten en is daarmee volledig vegan. De tube van suikerriet is 100% recyclebaar en verpakt in een doosje van ongebleekt biologisch afbreekbaar FSC-karton. Door de uitstoot ontstaan uit postbezorging te compenseren, verzendt Nuud alle pakketten klimaatneutraal.

*Voor meer informatie over de 10 ingrediënten en waarom ze in Nuud zitten, klik hier.