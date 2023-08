Smullen van een knapperige cracker die gemaakt is op basis van draf (NL: bierbostel), een restproduct van diezelfde Cristal waar je van geniet? Brouwerij Alken-Maes, het bedrijf achter Cristal, maakt het mogelijk. De Cristal Cracker heeft een cheddar chili smaak, is proteïnerijk (18%), vezelrijk (7%) en suikerarm (2%), en wordt geproduceerd op basis van draf. Draf werd vroeger gebruikt als veevoeder, maar voortaan herwerkt MaGie Creations die voor Cristal tot een product voor menselijke consumptie. Een duurzaam initiatief dat (een beetje) bijdraagt tot het terugdringen van Earth Overshoot Day tot later in het kalenderjaar.

De Cristal Cracker is beschikbaar in een twintigtal Belgische horecazaken die Cristal serveren, van circa 1 tot 30 september 2023. In Nederland is de Cristal Cracker verkrijgbaar onder de naam Brewlicious Bites.

Duurzaam pilootproject met kans op uitbreiding

Earth Overshoot Day? Dat is de datum waarop de mensheid alle biologische hulpbronnen op aarde voor het hele kalenderjaar (al) heeft opgebruikt. Dit jaar valt die op woensdag 2 augustus. Kijk je naar de individuele ranking per land, dan doen slechts een handvol landen het nog slechter dan België – onze Country Overshoot Day dit jaar was 26 maart. Eén van de manieren om die dag later in het jaar te laten vallen, is door meer voedsel te produceren met eenzelfde aantal natuurlijke hulpbronnen.

‘Cristal doet dit nu voor het eerst door een cracker te creëren met een restproduct uit onze eigen bierproductie’, vertelt Ellen Mertens, Meesterbrouwer Cristal. ‘Tot voor kort werd draf voornamelijk verwerkt tot veevoeder. Die tijd lijkt voorbij. Bestel je in september 2023 een verfrissende Cristal? Dan krijg je er gratis een portie smaakvolle Cristal Crackers bij. De knapperige structuur en cheddar chili smaak zijn de perfecte combo met onze Cristal. Onder collega’s vallen ze alvast enorm in de smaak. Indien de hapjes ook bij het grotere publiek aanslaan, kunnen we deze duurzame pilot uitbreiden in de toekomst.’

Samen minder (nieuwe) grondstoffen consumeren

‘Idealiter consumeren we als maatschappij tijdens een kalenderjaar minder grondstoffen dan de aarde in 365 dagen kan voortbrengen, zodat de planeet zich kan herstellen en wij er geen roofbouw op plegen’, vult Madeleine Gielens aan. Zij is de oprichtster van MaGie Creations, de Nederlandse start-up die de Cristal Cracker produceert. ‘Ik ben trots om met Cristal draf te upcyclen tot een heerlijke versnapering. Met dit pilootproject doen we samen een bescheiden duit in het zakje om de voetafdruk van voedselproductie te verlagen, en Earth Overshoot Day later te laten vallen.’