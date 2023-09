WildWestLand brengt deze week Staphorster Fromance op de markt: een plantaardig kaasalternatief gemaakt van lupine. De nieuwe plak onderscheidt zich van diervrije voorgangers in smaak, textuur, voedingswaarde en duurzaamheid, dankzij het gebruik van sheaboter en lupine. Deze eiwitrijke peulvrucht groeit goed in Nederland en omstreken. Zes Staphorster melkveehouders zaaiden inmiddels lupine in. Vanaf 4 september is Staphorster Fromance verkrijgbaar in ca. 600 Albert Heijn-filialen.

Gemaakt in Staphorst uit liefde voor kaas

Een écht lekkere plantaardige plak, waar je als kaasliefhebber op brood van kunt genieten. Dit was een grote uitdaging voor plantaardige pionier WildWestLand. De oplossing vonden ze in het hart van de Nederlandse melkveehouderij: Staphorst. Hier is Rouveen Kaasspecialiteiten gevestigd, een zuivelcoöperatie met 250 melkveehouders en meer dan 100 jaar ervaring als kaasmaker. In lupine ontdekte Rouveen een mooie eiwitrijke basis voor een plantaardige Goudse: een recept dat de coöperatie samen met WildWestLand perfectioneerde. Het resultaat kreeg de naam Staphorster Fromance en wordt in de Rouveen kaasfabriek te Staphorst bereid.

Uniek recept met lupine & shea

De plantaardige plak onderscheidt zich van andere kaasalternatieven door de receptuur met lupine en shea, in plaats van de meer gebruikelijke kokosolie en soja. Lupine maakt het eiwitgehalte van de plak aanzienlijk hoger en sheaboter het verzadigd vetgehalte viermaal lager dan vergelijkbare producten. Ook is de plak rijk aan vitamine B12 en calcium. Marthe Commandeur, general manager WildWestLand: “Hij is vol van smaak en heel zacht in je mond, perfect op de boterham, een cracker of uit het vuistje. Met Staphorster Fromance heb je de ultieme Goudse kaassensatie én maak je een duurzame keuze.”

Vernieuwing voor boer, dier en natuur

Niet alleen op smaak, voedingswaarde en als ‘kaas zonder koe’ is Staphorster Fromance vernieuwend: het plantaardige product is ook het resultaat van een samenwerking met Staphorster melkveehouders. Geerke Sleurink, adviseur veehouderijzaken bij Rouveen Kaasspecialiteiten: “Het vastleggen van stikstof en koolstof in de bodem wordt in de toekomst steeds belangrijker. Lupine is een van de gewassen die hier bij uitstek geschikt voor zijn. Vervolgens hebben we een product ontwikkeld met lupine als grondstof en dat resulteert in deze unieke Staphorster Fromance. De eerste zes melkveehouders die ik vroeg of ze lupine zouden willen telen, zeiden zonder blikken of blozen ja.” Zes leden-melkveehouders van de coöperatie telen nu 15 hectare lupine, waarmee de lupinewielen op termijn gemaakt gaan worden. Hiermee leggen de melkveehouders 2400 kg stikstof vast. Daarbij neemt de biodiversiteit toe en dragen ze met hun bedrijf bij aan een duurzame, lekkere en lokale bron van plantaardig eiwit.

Arnold Bouwman, één van de zes melkveehouders: “Wij zagen lupineteelt wel zitten. Als melkveehouders vinden we bodemvruchtbaarheid belangrijk en deze lupineteelt past daar heel goed bij. Daarnaast is het een aanvullend, duurzaam verdienmodel voor ons melkveebedrijf.”

4 September bij Albert Heijn in Nederland en België



Staphorster Fromance is verkrijgbaar bij ca. 600 Nederlandse en Belgische filialen van Albert Heijn in 2 variaties: komijn en Italiaanse kruiden. Ook WildWestLand smeltplakken Melt Me Smoky en het klassieke alternatief voor kruidenroomkaas Garlic & Herb Affair zijn hier te vinden. Bij Jumbo liggen de smeltplakken, plantaardige spreads en dips van WildWestLand in het schap.

Over WildWestLand: know-how 1936, no cow 2020



Hollandse kaasmakers Westland Kaas, bekend van Maaslander en Old Amsterdam, startten het merk WildWestLand in 2020 samen met Those Vegan Cowboys: het plantaardige zuivellab van Vegetarische Slager-oprichters Jaap Korteweg en Niko Koffeman. Hun vegan kazen noemen ze plant-based Fromance, een knipoog naar hun gedeelde missie om niet van dierlijke kaas te onderscheiden duurzame, plantaardige specialiteiten op de markt te brengen, uit liefde voor kaas.

Staphorster Fromance is het resultaat van een samenwerking van WildWestLand met Rouveen Kaasspecialiteiten, kaasmaker en zuivelcoöperatie van 250 melkveehouders in omgeving Staphorst.