Brouwgraan-expert MaGie Creations en gevestigd reststroomverwaarder Looop slaan de handen ineen om samen de grootschalige verwerking van bierbostel tot duurzame ingrediënten voor de voedingsindustrie te realiseren. Vanuit een gedeeld streven naar een volledig circulaire economie, verzekeren de partners bierbostel in zijn geheel binnen de voedselketen te houden zonder gedeelten van deze reststroom tot biomassa te bestemmen. Hiermee zetten zij een toonaangevende stap in de transitie naar een gezond voedselsysteem dat mens noch planeet uitput.

Bierbostel is het restant van graan dat overblijft na het brouwproces. Madeleine Gielens, oprichtster van MaGie Creations, spreekt echter liever van brouwgraan, omdat dit meer tot de verbeelding spreekt. “Ingrediënten op basis van brouwgraan zijn lekker, gezond, betaalbaar en duurzaam in één. Onze afnemers moeten kunnen vertrouwen op een betrouwbare levering van deze ingrediënten. Door onze samenwerking met Looop krijgen we niet alleen meer grip op onze logistieke keten, maar voorzien we middelgrote tot grote brouwerijen tegelijkertijd van een eenvoudige plug-and-play oplossing voor al hun brouwgraan”, aldus Gielens.

MaGie Creations streeft ernaar jaarlijks 11 miljoen kilo brouwgraan te verwerken tot hoogwaardige voedingsproducten. Samen met Looop werkt het bedrijf aan de realisatie van een 100% fossielvrije fabriek waarin het brouwgraan verwerkt gaat worden.

Het upcyclen van reststromen tot voeding voor menselijke consumptie is voor Looop een nieuwe stap. “Onze strategie is gebaseerd op de Ladder van Moerman, een model dat aantoont hoe we grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk kunnen benutten”, zegt Kelly Vermeer, Manager Strategic Business Development bij Looop. “Hoe hoger we onze bijproducten bestemmen, des te lager is de ecologische voetafdruk.” Door een deel van de bierbostel te verwaarden tot voeding voor mensen in plaats van dieren, wordt het bijproduct een trede hoger op de ladder geplaatst. “Dit is voor ons een primeur en dat maakt ons extra trots op deze samenwerking”, vult Vermeer aan.

Nederland produceert jaarlijks 560 miljoen kilogram bierbostel. Hiermee is het de grootste reststroom van bierbrouwers. Omdat de bierbrouwer enkel de suikers, zetmelen en wat oplosbare eiwitten nodig heeft uit de gemoute granen waarmee bier gebrouwen wordt, blijven in het brouwgraan de meest voedzame componenten uit de mout over. Namelijk de vezels, eiwitten en wat plantaardige vetten. Door dit binnen de voedselketen te houden, is er minder landbouwgrond en zoet water nodig om ons eten te produceren. Bovendien neemt hierdoor de CO2-uitstoot van onze voedselproductie af.

De ingrediënten van MaGie Creations worden momenteel met name aan de bakkerijsector geleverd. Die ze vervolgens verwerkt tot crackers en eierkoeken voor retail, bagels en pizza’s voor foodservice, terwijl ambachtelijke bakkerijen zich ermee onderscheiden door er (desem)broden van te bakken met een verrassend lekkere en unieke smaakbeleving. Gielens: “Het is eigenlijk heel simpel. Brouwgraan biedt meerwaarde in producten. Omdat het 9 van de 10 keer de voedingswaarden drastisch verbetert. Door onze samenwerking met Looop worden onze ingrediënten nu nog bereikbaarder, waardoor de gezonde en duurzame keuze voor steeds meer mensen een haalbare kaart wordt.” In eerste instantie richt de samenwerking zich op het aantonen van de functionaliteit van de centrale verwerkingshub om vervolgens op te schalen in zowel omvang als servicegebied, met de ambitie brouwerijen in heel Noordwest-Europa te bedienen.

Oprichtster Madeleine Gielens van MaGie Creations met Paul Slits, directeur-grootaandeelhouder van Looop.