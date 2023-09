Nooch, het Nederlandse sneakermerk, lanceert met trots hun eerste “made-on-demand” sneakercollectie, volledig vervaardigd uit plantaardige materialen en met zero-waste focus. Deze mijlpaal in duurzame schoenen is van groot belang in een tijd waarin de wereldwijde schoenenindustrie jaarlijks maar liefst 24 miljard paar sneakers produceert, waarvan 95% uiteindelijk op de vuilnisbelt belandt of in de verbrandingsoven wordt verwerkt, wat resulteert in de uitstoot van toxische stoffen in de lucht en bodem.

Volledig Plantaardig, Volledig Duurzaam

Terwijl duurzame schoenen al in opkomst zijn, gaat Nooch nog een stap verder. Hun schoenen, van zool tot bovenkant, van veters tot label, en zelfs het puntje van de veter, worden gemaakt van plantaardige materialen. Dit resulteert in een schoen die vrij is van schadelijke chemicaliën en plastic en die volledig biologisch afbreekbaar is. Als de schoen zijn levenscyclus heeft voltooid, veilig in de tuin worden begraven.

Duurzaamheid Gewaarborgd

Deze innovatie stoelt op zorgvuldig geselecteerde partners en materialen. Onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Wageningen in opdracht van Nooch toont aan dat sommige materialen al na slechts enkele maanden onder de grond volledig gecomposteerd zijn. De zolen, gemaakt van natuurlijk rubber, hebben de langste afbreektijd, naar schatting tussen de 4 en 6 jaar. Ter vergelijking: reguliere schoenzolen kunnen tot wel 1000 jaar meegaan.

Samenwerking met MIRUM®

Nooch is trots op de samenwerking met MIRUM® , een innovatief materiaal samengesteld uit natuurlijk rubber, kurk, rijstvlies, plantaardige oliën en mineralen. Dit materiaal is niet alleen duurzaam, maar het productieproces in de fabriek vereist ook geen extra water, in tegenstelling tot de conventionele mode-industrie die verantwoordelijk is voor maar liefst 20% van de wereldwijde watervervuiling.

Ook luxemerken zoals BMW en Stella McCartney hebben recentelijk de voordelen van Mirum ontdekt en integreren het materiaal nu in hun producten.

Het Verhaal achter Nooch

De reis van Nooch begon 7 jaar geleden toen Stefan met zijn gezin te gast was op de eco-camping van Lotte en haar gezin in Spanje. Lotte, een schoenontwerpster, deelde haar visie van een duurzame, diervriendelijke en stijlvolle schoen. Samen besloten ze deze visie te verwezenlijken en zo werd Nooch geboren.

Een Statement tegen Fast-Fashion

Nooch hanteert een “on-demand” productiemodel, waarbij de productie pas begint na de verkoop van de eerste 500 paren. Hiermee maakt Nooch een krachtig statement tegen de excessen, overproductie en de kortstondigheid van fast fashion.

Officiële Lancering van Nooch op 5 september

Lotte en Stefan hebben een duidelijke boodschap: “We zijn hier om een beweging te starten, niet alleen om schoenen te verkopen. We zijn pas klaar als de hele schoenenindustrie afscheid neemt van fast fashion en massaal overstapt op oprecht duurzame praktijken.”