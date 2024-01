Nooch, een innovatief Nederlands schoenenmerk, breekt door met een radicale benadering van schoenproductie en -verspilling. Hun nieuwste sneakercollectie is niet alleen zero-waste, maar ook volledig ‘made-on-demand’, een primeur in de industrie.

Een Oproep tot Actie: Nooch’s Zero-Waste Missie

Wereldwijd worden jaarlijks 23,9 miljard paar schoenen geproduceerd, waarvan vele op stortplaatsen eindigen. Nooch presenteert een baanbrekende oplossing: sneakers die 100% biologisch afbreekbaar zijn, vervaardigd uit plantaardige materialen zonder schadelijke chemicaliën of plastics. Deze schoenen kunnen aan het einde van hun levenscyclus veilig terugkeren naar de natuur.

Duurzame Innovatie: Samenwerking van Nooch met MIRUM®

Nooch werkt samen met MIRUM®, een pionier in natuurlijke materialen, waaronder rubber, kurk, rijstvlies, plantaardige oliën en mineralen. Deze samenwerking benadrukt Nooch’s engagement om het waterverbruik te minimaliseren, een belangrijk aspect gezien de mode-industrie 20% van de wereldwijde watervervuiling voor haar rekening neemt.

‘Made-on-Demand’: Een Duurzaam Productiemodel

Nooch’s ‘made-on-demand’ aanpak reduceert overproductie en verspilling aanzienlijk. Schoenen worden alleen geproduceerd op basis van klantbestellingen, met leveringen in mei en oktober. Dit stimuleert een bewuste koopgedrag en draagt bij aan een duurzamere consumptie.

Evenementen Rondom Nooch’s Levermomenten

Nooch viert haar levermomenten als community evenementen, die de banden tussen klanten en het merk versterken. Deze evenementen onderstrepen het belang van duurzaamheid en creëren een gevoel van exclusiviteit en betrokkenheid bij hun klanten.

Succesvolle Crowdfundingcampagne

Nooch’s recente crowdfundingcampagne, volledig gerealiseerd zonder externe financiering en met een marketingbudget van nul euro, heeft het streefbedrag ruimschoots overschreden. Deze onafhankelijke aanpak getuigt van een sterke gemeenschapssteun en weerspiegelt de groeiende vraag naar duurzame mode. De campagne loopt nog tot 31 januari en staat open voor iedereen die bij wil dragen aan deze unieke beweging.

Een Woord van de Oprichter

“Aan iedereen die al een paar Noochies heeft gekocht: je hebt meer gedaan dan alleen schoenen kopen. Jouw aankoop betekent dat er verandering nodig is in de schoenenindustrie en symboliseert hoop en inspiratie. Dankzij jou kunnen we bestaan en deze problemen aanpakken.,” zegt Stefan Wobben, oprichter van Nooch.

Nooch is vastberaden om met haar inspirerende visie en toewijding Nederland te veroveren en een duurzamere toekomst te realiseren.