Nederlanders besparen 3.565 ton CO2 door het eten van minder vlees in Vega Favorieten-campagne

Dit najaar (26 oktober tot en met 15 november) hebben Nederlanders 3.565 ton aan uitstoot van CO2 bespaard door het eten van minder vlees, dit blijkt uit onderzoek* in opdracht van de Vega Favorieten-campagne door Blonk Consultants. Dit staat gelijk aan meer dan 20 miljoen kilometer in een personenauto of 4.116 vluchten tussen Amsterdam en New York. De jaarlijkse Vega Favorieten-campagne liet Nederlanders zien hoe lekker en makkelijk vegetarisch eten kan zijn door hen te inspireren met vegetarische recepten van hun favoriete maaltijden.

Marie Claire Lintz, hoofd marketing Postcode Loterij: ‘We weten allemaal dat minder vlees eten een positieve impact heeft op de wereld waarin we leven. Daarom willen we onze deelnemers inspireren en hen de ingrediënten voor een vegetarische maaltijd cadeau doen. Het is mooi om te zien dat zij daar op grote schaal voor open staan en zo kunnen ervaren dat een keer geen vlees eten nog steeds lekker en makkelijk is. Naast de vele enthousiaste reactie van deelnemers op het cadeau, zien we ieder jaar hartverwarmende initiatieven ontstaan waarbij cadeaukaarten worden ingezameld voor de Voedselbanken.’

Anniek Mauser, Directeur Duurzaamheid bij Unilever: ‘We zijn ontzettend blij met de campagneresultaten. Vergeleken met vorig jaar hebben we namelijk 813 ton meer bespaard aan CO2! Dit hebben we op basis van zogenaamd levenscyclusanalyse-onderzoek gemeten. In het onderzoek hebben we de CO2-impact van de gehele productieketen van de betreffende Vega Favorieten-recepten en de vergelijkbare varianten met vlees naast elkaar gelegd. Hieruit kunnen we zien dat tijdens de actieperiode de CO2-uitstoot door het eten van minder vlees, bijna 30% lager was. We vinden het mooi om te zien dat Nederlanders zich graag laten inspireren tot het eten van minder vlees.’

Stijgende verkoop

Unilever, Albert Heijn en Nationale Postcode Loterij slaan de handen ineen om Nederlanders bewuster te laten eten. Daarom ontvingen de 3 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij de Vega Favorieten-cadeaukaart van €12,50. Met deze cadeaukaart konden deelnemers de ingrediënten voor één van de twaalf Vega Favorieten (de twaalf favoriete maaltijden van Nederland, maar dan vegetarisch) halen bij Albert Heijn. Er werden aanzienlijk meer vegetarische maaltijden gemaakt dan normaal. In de actieperiode is een stijging gemeten van 30% van de verkoop van vegetarische producten vergeleken met dezelfde periode buiten de campagne om.

Voorafgaand aan de campagne is onderzoek** gedaan onder Nederlanders over het eten van vlees. Hieruit bleek dat de helft van de Nederlanders nog bijna dagelijks vlees eet tijdens de avondmaaltijd. Ook bleek dat er wel bereidheid was om te minderen met het eten van vlees, maar dat vaak het gebrek aan inspiratie een grote barrière is om minder vlees te eten. Ook blijkt dat vlees verankerd zit in de lievelingsgerechten van Nederlanders.

‘Nederlanders staan er voor open om minder vlees te eten, daarom hebben we hen inspiratie geboden met favoriete recepten met een vegetarische twist’, aldus Anita Scholte op Reimer, directeur Kwaliteit & Duurzaamheid bij Albert Heijn. ‘Op deze manier wilde we laten zien dat een dagje zonder vlees lekker én makkelijk is. Met de cadeaukaart konden zij vegetarische ingrediënten of een complete vegetarische maaltijd voor vier personen krijgen om het zelf thuis te proberen. Door Nederlanders meer bekend te maken met de veelzijdigheid van vegetarische opties hopen we dat we hen gemotiveerd hebben om ook na de campagne vaker te kiezen voor een optie zonder vlees. Zo maken we samen impact door minder vlees te eten.’

*Onderzoek uitgevoerd door Blonk Consultants. Onderzoeksrapport is op aanvraag beschikbaar.

** Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Kien, in opdracht van Unilever, Albert Heijn en de Nationale Postcode Loterij. Aan het onderzoek werkten 1200 Nederlanders mee van 18 jaar en ouder, representatief voor Nederland naar geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en regio. Uitkomsten van het onderzoek zijn op aanvraag beschikbaar.