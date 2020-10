Nederland eet nog teveel vlees, maar jonge generatie positiever tegenover vegetarisch eten

Nederlanders eten nog steeds veel vlees. De helft van de Nederlanders eet nog bijna dagelijks, tussen de 5 en 7 dagen per week, vlees tijdens de avondmaaltijd. Toch is de helft van de vleeseters bereid om in de toekomst te minderen. Vooral de jongere generatie tussen de 18-29 jaar (63%) staat hier significant meer voor open dan de respondenten van 30 jaar en ouder (45%). Twee derde van de Nederlanders is er dan ook van overtuigd dat de volgende generatie zich bewuster is van de voordelen van vegetarisch* eten. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Kien onder 1.207 respondenten, in het kader van de jaarlijkse Vega Favorieten-campagne.

Bijna twee op de vijf Nederlanders verwacht dat het merendeel van de bevolking over 30 jaar vegetarisch eet;

Een groot deel van de Nederlandse vleeseters (47%) staat positiever tegenover vegetarisch eten dan vorig jaar.

Van de honderd Nederlanders die zich voornemen om te minderen met vlees eten, slagen er 70 om te minderen. Negen eten helemaal geen vlees meer.

Er eten twee keer zoveel vrouwen (8%) geen vlees als mannen (4%)

Ingebakken in gewoontes

Nederlanders begrijpen de negatieve impact die vlees eten op de wereld heeft (47%). Samen met gezondheid en dierenwelzijn zijn dat redenen om te minderen. Toch eet nog steeds zo’n 94% van Nederland vlees, en dat zit verankerd in gewoonten:

Zij beheersen een groter scala aan vleesrecepten dan vegetarische recepten (75%);

Zij zijn ervan overtuigd dat gematigd vlees eten gezond is (72%);

Zij vinden het lekkerder smaken dan een vegetarisch gerecht (54%);

Ook gemak speelt een rol: ruim de helft vindt het eenvoudiger om een smaakvolle vleesmaaltijd te bereiden dan een lekkere vegetarische maaltijd (48%).

De laatste drempel: bij de meesten (63%) zit er vaak vlees verwerkt in hun lievelingsgerecht.

Anniek Mauser, Directeur Duurzaamheid bij Unilever: “Stamppot met rookworst, spaghetti met gehaktballetjes, roti met kip. Het zijn vaak de lievelingsmaaltijden van Nederlanders waar vlees in verwerkt is. Dat lijkt lastig afscheid nemen als je wilt minderen! Toch is een vegetarische variant gemakkelijker dan je denkt én minstens net zo lekker. Met de Vega Favorieten-campagne bundelen Unilever, Albert Heijn en de Nationale Postcode Loterij de krachten om heel Nederland te inspireren om je favoriete maaltijd eens vegetarisch te bereiden. Een kleine ingreep maakt een groot verschil. Als heel Nederland een dag per week zijn avondmaaltijd met vlees vervangt voor een vegetarische maaltijd, zouden we samen 23.800.000 kg CO2 besparen. Dat staat gelijk aan 141 miljoen kilometer met een gemiddelde personenauto… Bijna 3.500 rondjes om de aarde.”

Nieuwe generatie vleesminderaars

Een blik op de toekomstige generatie: kinderen. De helft van de ondervraagde ouders geeft aan dat hun kinderen een vleesgerecht over het algemeen lekkerder vinden dan een vegetarisch gerecht. Interessant om te zien is dat het leeuwendeel van de ouders het belangrijk vindt om hun kinderen te leren over waar vlees vandaan komt en ook wat voor impact vlees eten op het milieu teweegbrengt. Een derde van de ouders wil dan ook graag dat hun kinderen opgroeien met vegetarisch eten. Eén op de vijf ouders geeft toe dat hun kind(eren) zelf wel eens aangeven vegetarisch te willen eten.

Redenen om (soms) geen vlees te eten*:

Beter voor het milieu/duurzamer (52,7%) Gezonder (44,7%) Dierenwelzijn (40,7%)

*Deze vraag is gesteld aan mensen die niet iedere dag vlees eten