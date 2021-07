Nederland heeft wereldprimeur met circulair kippenvoer

Het voer is van Kipster en wordt geproduceerd door Nijsen Company. Zij maken het uit overblijfselen van de voedselindustrie. Denk aan gebroken crackers, haverdoppen en overschotten uit bakkerijen. Wat de consument niet bereikt en waar niets mis mee is, zit in dit voer. Het voer is nu ook te bestellen!

Ingewikkeld procedé

Veel uitstekende levensmiddelen gaan bij de productie om tal van redenen verloren: een spelfout op het etiket, te lang gebakken, een haperende snijmachine, enzovoort. De kunst is om deze resten een hoogwaardige bestemming te geven. Het mixen van de juiste resten tot een voedzaam en veilig kippenvoer is geen sinecure. Vooral het borgen van continue kwaliteit blijkt lastig. Aan dit voer is vier jaar van ontwikkeling en experimenteren vooraf gegaan. De complexiteit van ogenschijnlijk eenvoudige recycling maakt dat het een wereldprimeur is.

Tegen voedselverspilling

De strijd tegen voedselverspilling speelt zich niet alleen af in de supermarkt, de horeca en thuis. Voedselproducenten en verwerkers verspillen ook. Hun resten oppikken en verwerken tot kippenvoer betekent dubbele milieuwinst. Ten eerste zetten kippen afgewaardeerde levensmiddelen weer om in eieren. Ten tweede hoeven er geen gewassen geteeld te worden om kippenvoer te maken. In theorie kunnen we de hiervoor bestemde akkers weer teruggeven aan de weidevogels.

Kippenvoer zoals het ooit bedoeld is

Met dit voer krijgen de kippen hun oorspronkelijke rol in de kringloop weer terug. Vroeger scharrelden de kippen op het erf hun kostje bij elkaar. Etensresten van mensen vormden een belangrijke voedselbron. Dat het is gelukt om in onze gemechaniseerde, geautomatiseerde en geglobaliseerde tijd, met strenge wetgeving ten aanzien van voedselveiligheid, kringloopvoer voor kippen te produceren, is een doorbraak in de strijd tegen voedselverspilling.

Ruud Zanders – oprichter Kipster: “Door kippen hun oorspronkelijke rol in ons voedselsysteem terug te geven, helpen ze bij het opruimen van de rommel die mensen maken. Dat maakt het houden van kippen als huisdier nog aangenamer en nuttiger.”

Productie Circulair Kippenvoer

Dit kippenvoer wordt ook gegeten door de kippen van Kipster. Mede dankzij dit voer leggen deze ‘professionele’ kippen de eerste klimaatneutrale eieren ter wereld. Nu het ook beschikbaar is voor thuis, kan iedere kip Kipster-eieren leggen. Het complete kippenvoer van Kipster is zorgvuldig samengesteld door voedingsdeskundigen en veilig geproduceerd door de professionals van Nijsen Company uit Veulen.

Verkrijgbaarheid

Het voer is online te bestellen in zakken van 12,5 kg. De prijs is € 19,99. Het is momenteel uitsluitend online verkrijgbaar bij:

Dierenbescherming https://www. dierenbeschermingshop.nl/ kipster-circulair-kippenvoer

Vivara https://www.vivara.nl/kipster- circulair-kippenvoer