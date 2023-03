Twan Tak (23 jaar) lanceert duurzame hondenvoer op basis van insecteneiwit. Insecten zijn een lekkere en gezonde bron van eiwitten en bovendien een duurzaam alternatief voor het traditionele hondenvoer o.b.v. vlees. Insectenvoer biedt veel voordelen: het is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook rijk aan waardevolle eiwitten. Als eigenaar van hondenvoedingsmerk Goood Petfood helpt Tak hondeneigenaren een duurzame keuze te maken. Met de introductie van insectenvoeding zet Goood Petfood een extra stap in de goede richting, door goed te doen voor hond én klimaat.

Recente publicaties stellen dat de ecologische pootafdruk van een hond in één jaar vergelijkbaar is met een autorit van ruim drieduizend kilometer. Tak benadrukt de ecologische voordelen van de nieuwe hondenvoeding op basis van insecten: “Insecten hebben slechts een klein deel van de hulpbronnen nodig in verhouding tot de consumptie van varkens of runderen. Dit bespaart een grote hoeveelheid water, grond en voer.” Het kweken van insecten biedt echter niet alleen voordelen op het gebied van hulpbronnen. Terwijl de hoge uitstoot van het broeikasgas methaan een probleem vormt bij de normale vee- en varkenshouderij, wordt bij het kweken van meelwormen geen methaan uitgestoten.

Duurzaam én rijk aan eiwitten

Volgens het Federaal Centrum voor Voeding is de biologische waarde van insecten vergelijkbaar met die van andere dierlijke eiwitten. Zo is het eiwitgehalte van meelwormen gelijk aan dat van rundvlees. Tak licht verder toe: “De meelworm kenmerkt zich door zijn uitstekende nutritionele eigenschappen en heeft alle tien aminozuren die essentieel zijn voor de stofwisseling van uw hond. Met Goood Petfood keren we terug naar de oorsprong van natuurlijke voeding, want dat is de basis voor een gezond hondenleven,” aldus Tak.

De insecten worden diervriendelijk gekweekt. Ze krijgen een hoogwaardige mix van granen en groenten gevoerd. Een deel van het voer bestaat uit bijproducten van bakkerijen uit de streek.

Goood Duurzame Insecten met Haver, Wortel & Pastinaak is beschikbaar in de webshop of bij verkooppunten in Nederland en België.