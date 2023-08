Hare Majesteit Koningin Máxima heeft woensdag 23 augustus met een vooraf opgenomen videoboodschap de Amerikaanse vestiging van Kipster geopend in North Manchester, Indiana, Verenigde Staten. Het Nederlandse legpluimveebedrijf werkt op een dier- en milieuvriendelijke manier en draagt bij aan kringlooplandbouw.

De Nederlandse vestigingen van Kipster zijn in Beuningen en Venray. Het voer voor de kippen is vrijwel volledig afkomstig van reststromen uit de levensmiddelenindustrie. Het filiaal in North Manchester is gerealiseerd in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf MPS Egg Farms. Kipster levert in de Verenigde Staten eieren aan supermarktketen Kroger. Het dierenwelzijn en duurzame voedselproductie staan voorop.

Voorafgaand aan de openingsboodschap door Koningin Máxima hielden vertegenwoordigers van Wageningen University & Research lezingen over kringlooplandbouw en duurzame voedselsystemen. Ook was er een paneldiscussie met lokale politici en stakeholders over het belang van duurzame voedselproductie en dierenwelzijn.

De opening van Kipster in North Manchester was in eerste instantie voorzien voor januari dit jaar. De videoboodschap van Koningin Máxima is eind 2022 opgenomen.