Natulatte lanceert plantaardige melkvervanger voor koffieautomaten

Na drie jaar voorbereidingen, grondig marktonderzoek en uitgebreid testen lanceerde start-up Natulatte in het begin van 2021, de eerste plantaardige melkvervanger voor werkend Nederland. Of je nu op kantoor bent of onderweg: als je trek hebt in een latte of cappuccino kan je meestal geen koffie met plantaardige melk uit de automaat halen. Daar heeft Natulatte een oplossing voor: plantaardige (chocolade)havermelkpoeder voor in de professionele koffiemachine. Natulatte draagt zo haar steentje bij aan de transitie naar meer plantaardige voeding en het tegengaan van klimaatverandering.

Groeimarkt

De markt voor zuivelvervangers groeit 10% per jaar in Nederland. Oprichter en initiatiefnemer van Natulatte, Astrid van Santen: “Met Natulatte willen wij iedereen laten genieten van een lekkere koffie met melk. Ook als je allergisch voor gluten of lactose bent of vanuit religieuze opvattingen geen dierlijke melk wil drinken. De horeca speelt daar al langer goed op in. Maar bij koffie op het werk is een lactosevrij, glutenvrij en vegan alternatief voor melk helaas vaak nog niet voorhanden.

Wat is Natulatte?

Natulatte is een plantaardig alternatief voor de koemelkpoeder die normaal gesproken wordt gebruikt in professionele koffiemachines op de werkvloer. De belangrijkste eigenschappen van Natulatte:

100% plantaardig havermelkpoeder en chocolademelkpoeder

Geschikt en uitgebreid getest voor alle professionele koffieautomaten (klontert niet, niet vastlopen, geen baardvorming, kan ‘gewone’ melkpoeder vervangen of als extra keuze worden aangeboden bij voldoende poederreservoirs (canisters)

Veganistisch, lactose- en glutenvrij

Duurzaam: Natulatte bespaart fors op landgebruik, water en CO2 uitstoot ten opzichte van koemelkpoeder.

Missie en visie

Astrid van Santen: “De missie van Natulatte is ‘vrijheid en geluk voor mens en dier’. Dat kunnen we realiseren door meer plantaardige voeding in ons eetpatroon te brengen. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een betere wereld. Met onze topping en cacaomix willen we zo veel mogelijk koffieautomaten in Nederland vullen.

Door Natulatte te gebruiken in plaats van dierlijke melkpoeder, bespaar je bij elke cappuccino circa 66 liter water, bijna 1 m2 landbouwgrond en enorm veel CO2 uitstoot. Kortom, Natulatte is een duurzaam en lekker alternatief voor koemelkpoeder. Het is belangrijk dat het breed beschikbaar komt in kantoren en andere locaties waar koffiemachines worden gebruikt. In Nederland drinken we gemiddeld 4 koppen koffie per dag, en veel daarvan drinken we op het werk of onderweg. Met het vervangen van zuivel in de koffie door een plantaardig alternatief is dus flink wat impact te maken.

Over Astrid van Santen

Met haar achtergrond in hotelmanagement en latin america studies en een passie voor gezond eten en leven bedacht Astrid van Santen drie jaar geleden het idee voor Natulatte. Vanaf dat moment werkt ze met een team van voedingsdeskundigen en koffiespecialisten aan haar droom. Ze wil met Natulatte, als alternatief voor koemelkpoeder, een bijdrage leveren aan een goede gezondheid voor mens en dier. In haar ideale wereld geven we oerwoud terug aan de aarde en leven we op een planeet zonder dierenleed en klimaatproblemen.