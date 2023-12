Koffie, het zwarte goud voor veel mensen. Ook op de werkvloer. Wist je dat wij Nederlanders (gemiddeld) bijna 4 kopjes koffie per dag op het werk drinken? En dit is zeker niet alleen maar zwarte koffie. 76% van de werknemers drinkt namelijk weleens koffie bereid met melk. Uit onderzoek van Jacobs Douwe Egberts Professional (waarin de behoefte van de Nederlandse koffie- en thee consument op het werk is onderzocht) blijkt dat koemelk nog steeds de favoriet is. Maar hoe zit het met plantaardige melk?

De meerderheid van de werknemers kiest voor koemelk

Het onderzoek toont aan dat meer dan de helft (51%) van de werknemers de voorkeur geeft aan koemelk in hun koffie. Kiest men hierbij liever voor halfvolle of volle koemelk? Dat maakt de werknemer niet zoveel uit. Een veel kleinere groep (17% van de werknemers) drinkt het liefst plantaardige melk in de koffie. En de groep die hun koffie het liefste zwart drinkt? Die groep vertegenwoordigt 24% van de werknemers. Toch zitten de plantaardige alternatieven de traditionele op de hielen, vooral als we ons richten op de groep 18-34 jarigen.

Plantaardige melk wint terrein onder de jongere generatie

Bij de jongere werknemers (18-34 jarigen) zien we echt een verschuiving. Bijna één op de vier geeft de voorkeur aan plantaardige melk in hun koffie. Deze voorkeur is het sterkst in de zakelijke sector, hier gaat 29% voor plantaardige melk. Ook in de onderwijswereld is deze trend merkbaar, met 20% die koemelk passeert en de plantaardige route inslaat. Opmerkelijk is ook dat mensen die frequenter thuiswerken, vaker de voorkeur geven aan plantaardige melk (24%). Dit benadrukt het belang van het aanbieden van plantaardige melk op de werkvloer, ook omdat het mogelijk een extra stimulans is om naar kantoor te komen. De reden om te kiezen voor een plantaardig melk alternatief lopen uiteen van smaak en dieetvoorkeuren tot klimaatoverwegingen. Wist je bijvoorbeeld dat je door een jaar lang plantaardige haver cappuccino te drinken 24 kg aan CO₂ kunt besparen? Dit staat gelijk aan 7.694 liter water.

De opkomst van plantaardige alternatieven in de horeca en daarbuiten

De groeiende voorliefde voor plantaardige melk is slechts een deel van een bredere beweging die in de horeca goed zichtbaar is. De eiwittransitie – de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten – lijkt steeds meer vaart te krijgen. Dit zie je bijvoorbeeld terug in meer vegetarische opties op de menukaart, restaurants die voor een volledig vegan menu gaan en horecazaken die een toeslag rekenen voor cappuccino’s met koemelk. De wereldwijde markt voor havermelk, aangevoerd door merken zoals Oatly, bevestigt deze trend: Bloomberg voorspelt een stijging van de marktwaarde van $2,4 miljard naar $4,7 miljard in 2028. Volgens een recent artikel van het FD is deze trend ook in Nederland zichtbaar. Plantaardige melk vertegenwoordigt inmiddels 15% van de totale zuivelverkoop.

Havermelk wint terrein online

Een bredere kijk op de melkvoorkeur van Nederland laat zien dat er online een groeiende interesse is voor één plantaardige melksoort: havermelk. In onderstaande grafiek is te zien dat in drie jaar tijd het aantal havermelk zoekopdrachten in Google met 82% is gestegen. Sterker nog, in 2023 werd er zelfs vaker online gezocht naar havermelk dan naar ‘gewone’ melk. Als we de trendlijn van Google Trends van de afgelopen vijf jaar erbij pakken, zien we ook hier een positieve zoektrend naar havermelk. Een piek in zoekinteresse was te zien tegen het einde van oktober. De piek kan mogelijk verbonden worden aan de oplaaiende discussies over de belastingverhoging op plantaardige melk (ook wel bekend als de suiker- of limonadetaks).

Onderzoeksverantwoording

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op het Coffee & Tea @work onderzoek uitgevoerd door Human8 onder 1400 respondenten in opdracht van Jacobs Douwe Egberts Professional. In dit persbericht is ingezoomd op het onderwerp ‘melkvoorkeuren’.

Foto: Astrid van Santen, oprichter van Natulatte, is de eerste in de wereld die plantaardige melkpoeder op de markt heeft gebracht.