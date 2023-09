Boermarke, het toonaangevende Nederlandse zuivelbedrijf met een geschiedenis die teruggaat tot 1987, heeft aangekondigd dat het een baanbrekende koerswijziging doorvoert. Na ruim drie decennia van succes in de zuivelindustrie, zal Boermarke zich vanaf nu volledig richten op de productie en ontwikkeling van plantaardige zuivelvervangers, met als doel deze producten binnen drie jaar in alle Europese supermarkten beschikbaar te maken.

Boermarke is de afgelopen drie jaar snel gegroeid in de productie van plantaardige kaas, met een opmerkelijke groei van 800 procent. De plantaardige kaas van Boermarke wordt gewaardeerd vanwege zijn smaak, concurrerende prijs ten opzichte van zuivelkaas en lager vetgehalte. Momenteel wordt 80 procent van de Nederlandse supermarkten en een groot deel van de Duitse markt bediend. Dit succes is mede te danken aan het feit dat slechts drie fabrikanten in Europa momenteel in staat zijn om grote volumes plantaardige kaas te produceren, waarvan Boermarke er een is.

Deze ontwikkeling gaat hand in hand met de overdracht van Boermarke’s zuivelactiviteiten aan De Zuivelhoeve, gevestigd op korte afstand van Boermarke’s productielocatie. De Zuivelhoeve zal zich toeleggen op de productie van zuivelproducten zoals vla, yoghurt, kwark, mousse en ijs, met melk als grondstof. Hierdoor zal het Boermarke-assortiment geleidelijk overgaan naar 100 procent vegan producten onder het eigen merk Vairy of via private label.

Deze overdracht zal enkele jaren in beslag nemen, waarbij Boermarke volledig afstapt van zuivelproducten om zich te concentreren op de plantaardige zuivelvervangers. Deze beslissing wordt mede ingegeven door klanten die de strikte scheiding tussen zuivel- en plantaardige productie wensen om vermenging te voorkomen.

Boermarke begon acht jaar geleden als één van de eerste zuivelbedrijven in de markt met plantaardige zuivelproducten, zoals yoghurt op basis van soja, en heeft sindsdien hun assortiment uitgebreid met producten op basis van soja, kokos, haver en amandel. Hun recente innovatie, kaas op basis van groente met een Nutri-Score lager dan reguliere kaas, belooft opnieuw een gamechanger te worden.

Deze innovatieve ontwikkelingen betekenen dat geen van de 180 medewerkers van Boermarke overgaat naar De Zuivelhoeve. In plaats daarvan blijven ze allemaal betrokken bij de groei van het eigen merk Vairy en de productie van huismerken voor andere bedrijven.

Boermarke kijkt uit naar de toekomst als een toonaangevende producent en ontwikkelaar van plantaardige zuivelvervangers en blijft zich inzetten om smakelijke, betaalbare en duurzame alternatieven te bieden voor zuivelproducten.