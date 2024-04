Tijdens Fashion Revolution Week lanceerde afgelopen maandag, in het bijzijn van Europarlementariër Lara Wolters, SF/Collective. Een Sustainable Fashion collectief met 41 aangesloten fashion frontrunners die hun krachten bundelen om duurzame mode zichtbaarder te maken onder het mainstream publiek en hen te inspireren bewust kledingkeuzes te maken. Het collectief doet dit middels een PR-, Giftcard- en Community-programma.

Als collectief barrières overbruggen

SF/Collective is een reactie op het feit dat er vele duurzame modemerken en -initiatieven zijn met grote populariteit binnen de duurzame modewereld, maar voor wie het een uitdaging is om buiten deze niche naamsbekendheid op te bouwen. Het hebben van een kwalitatieve en stijlvolle collectie, een innovatief businessmodel of een waardevolle service, blijkt niet altijd genoeg om op te kunnen boksen tegen de enorme marketingbudgetten en het grote netwerk van gevestigde modebedrijven – die zich veelal minder bekommeren om het milieu, mensenrechten en dierenwelzijn.

Door als collectief samen te werken, wil SF/Collective barrières overbruggen en de gevestigde orde laten zien dat het aantal duurzame modebedrijven groeit en terrein aan het winnen is. Zo verschijnt op 8 mei een grote mode publicatie in &C Magazine met enkel kleding en accessoires van fashion frontrunners aangesloten bij SF/Collective.

Nanette Hogervorst, oprichter SF/Collective: ‘Als duurzaam modemerk of initiatief alleen is zo’n publicatie meestal niet haalbaar. Als collectief kunnen we dit soort publicaties wel realiseren en waardevolle partnerships aangaan met toonaangevende mediapartijen, organisaties en influencers.’

Overhandigen vakpublicatie ‘SF/Collective Magazine’

Met de lancering van het collectief, werd tevens het eerste exemplaar van de vakpublicatie ‘SF/Collective Magazine’ uitgereikt aan Europarlementariër Lara Wolters.

De vakpublicatie is een bundeling van 41 verhalen van alle bij SF/Collective aangesloten fashion frontrunners. Daarnaast beschrijft trendwatcher en stylist Sharda Tewari de rol van mode in de transitie naar een betere samenleving en wat het belang van koplopers ‘fashion frontrunners’ hierbij is.

De komende week zal de publicatie verspreid worden onder media, influencers, opiniemakers, politici, agentschappen, beleidsmakers, bedrijven, en meer. Hiermee wil SF/Collective hen inspireren om samen de handschoen op te pakken en duurzame mode meer zichtbaarheid te geven.

Wolters: ‘Ik ben vereerd het eerste nummer in ontvangst te nemen, omdat het Sustainable Fashion Collectief laat zien dat er heel veel mensen zijn, die net als ik, ook vinden dat het anders moet.’

Als initiatiefnemer van de ‘anti-wegkijkwet’, officieel de Corporate Social Due Diligence Directive, zet Wolters zich vanuit het Europa in om bedrijven te verplichten verantwoordelijkheid te nemen voor wat er gebeurt in hun toeleveringsketen. Gister is deze wet aangenomen in het Europees Parlement. Europa is daarmee het eerste continent dat strenge regels implementeert en consequenties verbindt aan misstanden in de toeleveringsketens van bedrijven.

Europese ambities

SF/Collective is een spin-off van de Sustainable Fashion Gift Card en lanceert dit jaar enkel voor de Nederlandse markt. De ambitie is om in elk Europees land soortgelijke communities op te bouwen die samenwerken op gebied van PR en content creatie. Ook wordt er momenteel hard gewerkt om de Sustainable Fashion Gift Card Europees in te kunnen zetten. De uitbreiding naar België staat voor volgend jaar op de planning.

Foto: vlnr: Lara Wolters, Nanette Hogervorst en Sharda Tewari / fotocredits: Mathilde Terrasse