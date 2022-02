Mourik wil in 2025 duurzame koploper zijn. Het bedrijf werkt dagelijks aan duurzame infrastructuur en een schone, circulaire industrie. “Maar we willen verder. We willen nog meer positieve impact hebben. Impact betekent voor ons dat klanten en partners de door ons ontwikkelde expertise kunnen inzetten om hun infrastructurele objecten, assets en projecten optimaal te kunnen gebruiken en verduurzamen.” Om dit doel te bereiken, is Mourik het programma ‘Leiderschap in duurzaamheid’ gestart. Met behulp van dit programma kunnen ze de organisatie nog meer activeren om bij te dragen aan de transitie en positieve impact te creëren.

Executive Experience ‘100 months to change’

Onderdeel van dit programma is een inspiratiereis om zich te laten inspireren door andere bedrijven waarbij de bedrijfsvoering volledig getransformeerd is naar duurzaam koploperschap. De eerste bestemming op deze reis is de première van een bijzondere experience. Deze experience is van belang omdat er nog 95 maanden zijn te gaan om de klimaatdoelen van Mourik te halen en zelfs minder om de doelen van onze strategie, Route ’25, te realiseren. Onmiskenbaar onderdeel is het ontwikkelen van richting en ruimte in de organisatie om het bedrijf verder op de toekomst voor te bereiden, samen met haar klanten en partners.

De eerste bestemming vond plaats in de Wintertuin in Baarn. Hier is gezamenlijk het verhaal bekeken van Beyond Zero over klimaatpionier Interface in een vervuilende industrie die zich in 25 jaar tijd wist te transformeren naar een klimaatpositief bedrijf. Mede dankzij de handvatten uit de 100MTC Experience kwam er een goed gesprek tot stand met diepere inzichten en beelden over de toekomst.