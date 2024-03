Signify, de wereldleider op het gebied van verlichting, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn broeikasgasemissies (BKG) sinds 2019 heeft gehalveerd, waardoor een cumulatieve BKG-emissiereductie van 334 miljoen ton CO2e is bereikt boven het niveau dat vereist is om te voldoen aan het 1,5-gradenpad van de Overeenkomst van Parijs.

In 2023 heeft het bedrijf de uitstoot van broeikasgassen gerapporteerd over de volledige waardeketen, inclusief de Scope 3 productgebruiksfase, waarbij een jaarlijkse reductie van 22% in 2023 is bereikt. De broeikasgasemissies (inclusief scope 3) worden gerapporteerd in het Jaarverslag 2023, waarin een redelijke mate van zekerheid werd gegeven door de accountant over geselecteerde duurzaamheidsinformatie die relevant is voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brighter Lives, Better World 2025′ van Signify.

“Het bereiken van redelijke zekerheid voor onze broeikasgasemissies over de volledige waardeketen, inclusief scope 3, is een ongekende mijlpaal voor een multinationaal productiebedrijf als Signify, met tienduizenden producten in ons portfolio. Met nauwkeurige emissiegegevens op productniveau bevorderen we de transparantie van onze milieu-impact en stellen we klanten in staat geïnformeerde beslissingen te nemen die hun duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen. Ik ben erg trots op de toewijding en innovatie vanuit het hele bedrijf terwijl we de radicale overgang van onze industrie naar energie-efficiënte en verbonden LED verlichtingstechnologieën blijven leiden,” zei Eric Rondolat, CEO van Signify.

De doelstellingen zijn vastgesteld als onderdeel van Signify’s duurzaamheidsprogramma, dat in 2020 van start is gegaan. Het programma is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en heeft als doel de positieve impact van Signify op het milieu en de samenleving te verdubbelen tegen het einde van 2025. Als onderdeel van dit programma verlaagt het bedrijf zijn emissies met het dubbele van het tempo dat vereist is volgens het 1,5-gradenscenario van de Overeenkomst van Parijs. Het verplicht zich ook om zijn circulaire inkomsten te verdubbelen naar 32% en Brighter Lives inkomsten naar 32% en om het aantal vrouwen in leidinggevende functies te verdubbelen naar 34% tegen het einde van 2025.

“Leiderschap in duurzaamheid betekent de weg wijzen. We gebruiken sinds 2020 100% hernieuwbare elektriciteit en hebben onze operationele uitstoot sinds 2019 met 31% en sinds 2010 met 77% verminderd. Naast het bereiken van deze mijlpalen voor emissiereductie, liggen we voor op onze doelstelling voor Circulaire inkomsten, die nu goed zijn voor een derde van Signify’s inkomsten, en zijn we binnen een procentpunt van onze doelstelling voor Brighter Lives inkomsten. Dit laat zien wat we kunnen bereiken met één enkel doel en een bedrijfsstrategie die volledig is afgestemd op duurzaamheid. Hoewel we trots zijn op deze prestaties, weten we dat we meer moeten doen en zijn we vastbesloten om verder te gaan en sneller te gaan in de komende jaren,” aldus Maurice Loosschilder, Sustainability Manager bij Signify.