Meer dan 50% van gebruikt frituurvet verdwijnt bij het restafval of in het riool

Meer dan 50% van het door Nederlandse huishoudens gebruikte frituurvet verdwijnt nog steeds bij het restafval of in het riool. “En dat is niet alleen slecht voor onze leefomgeving”, zegt Frans Claassen, directeur van MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten, maar hiermee gooien we ook geld weg. Het recyclen van gebruikt frituurvet levert winst op voor het milieu, voor de bedrijven die er fossielvrije biodiesel van maken én voor de verenigingen of scholen die het gebruikte frituurvet inzamelen. Dat is drie keer winst.”

Hergebruiken



Gebruikt frituurvet dat weggegooid wordt komt terecht in het riool of bij het restafval. Vet dat in het riool terechtkomt veroorzaakt verstoppingen en levert een grote schadepost op voor gemeenten. Gebruikt frituurvet dat bij het restafval belandt komt terecht in de vuilverbranders. Frans Claassen: “Dat is zonde, want we kunnen het heel goed hergebruiken. Wij vragen consumenten om het gebruikte frituurvet en olie waarin gefrituurd is naar een inzamelpunt te brengen. Die vind je bij supermarkten, sportclubs, scholen, kinderboerderijen en bij de milieustraat van de gemeente.”

Fossielvrij



Elk jaar rond de jaarwisseling vraagt de campagne Frituurvet Recycle Het! extra aandacht voor het apart inzamelen van gebruikt frituurvet, omdat dan veel gefrituurd wordt. Als er veel wordt ingeleverd, kan er meer gerecycled worden tot biobrandstof. Biobrandstof dat is gemaakt van gebruikt frituurvet is de meest duurzame brandstof die er is. Het heeft de laagste CO 2 -uitstoot van alle energiebronnen.

Extra inkomsten



Het inzamelen van gebruikt frituurvet zorgt voor extra inkomsten voor scholen, sportclubs en bijvoorbeeld kinderboerderijen. Frans Claassen: “Organisaties die willen bijdragen aan een groene samenleving en tegelijkertijd wat extra inkomsten kunnen gebruiken, kunnen inzamelpunt worden. Aanmelden kan hier.”