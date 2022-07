Meatable, het toonaangevende voedingsmiddelenbedrijf dat gecultiveerd rund- en varkensvlees produceert met behulp van baanbrekende technologie, onthult vandaag de eerste beelden van zijn varkensworstje. Dit product van gecultiveerd varkensvlees is het eerste product van het Nederlandse bedrijf dat als missie heeft de wereldwijd groeiende honger naar vlees te stillen – zonder daarbij de planeet of dieren te schaden.

Het worstje van de toekomst

De onthulling van de gecultiveerde varkensworstjes van Meatable vertegenwoordigt een belangrijke doorbraak voor het bedrijf. Sinds de oprichting in 2018 legt Meatable zich toe op het verfijnen van het proces voor de ontwikkeling van gecultiveerd vlees. Dankzij het gebruik van de opti-ox™-technologie is gebruik van foetaal runderserum (FBS) onnodig in het hele proces. Met recht baanbrekend en diervriendelijk; Meatable heeft slechts één cel nodig om op schaal de natuurlijke groei van spier en vet na te bootsen en echt vlees te ontwikkelen. De cel wordt op pijnloze manier van een dier afgenomen.

De afgelopen maanden heeft het Meatable team grote stappen gezet in de ontwikkeling van haar product. Hierbij is het gelukt om een duurzaam en diervriendelijk product te maken met precies dezelfde karakteristieke structuur, textuur, glans en smaak die we kennen van traditioneel varkensvlees. Inclusief alle kenmerken waar consumenten mee vertrouwd en dol op zijn. De worstjes produceren bij het bakken dezelfde geluiden en geuren. Het is namelijk niet net als vlees, het is echt vlees.

Krijn de Nood, de medeoprichter en CEO van Meatable: “Dit is een bijzonder spannend moment voor het hele Meatable-team. Dankzij de aangenomen motie door de Tweede Kamer konden medeoprichter Daan en ik eindelijk voor het eerst – en met groot genoegen – een worstje proeven. Het was fantastisch om onze producten voor het eerst in het echt te zien, te bakken én te proeven. We weten nu zeker dat al ons harde werk van de afgelopen vier jaar succesvol is geweest. Ons product is niet van een traditioneel vleesproduct te onderscheiden; gecultiveerd vlees is het voedsel van de toekomst en een van de duurzame oplossingen voor het wereldwijde voedselprobleem. We kunnen niet wachten om meer mensen het vlees van Meatable te laten proeven.”

Het potentieel van Meatable’s vlees is enorm, klaar om omarmd te worden door consumenten, zonder de negatieve gevolgen voor de planeet en dieren. De ontwikkeling van de worstjes van Meatable neemt slechts een paar weken in beslag. Momenteel wordt 14% van de wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt door de veeteelt. Onderzoeken geven aan dat gecultiveerd vlees de invloed van de sector op het milieu tot maar liefst 92% kan reduceren. Volgens Meatable is gecultiveerd vlees daarom cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en bij te dragen aan een gezondere planeet.

De ontwikkeling van een nieuw voedselsysteem

Meatable ontwikkelt de worstjes om te voorzien in de grote vraag van potentiële klanten in Europa en de Verenigde Staten. De Duitse markt is alleen al goed voor zo’n 27% van het totale volume aan varkensworstjes dat wereldwijd wordt geconsumeerd. Meatable hoopt dat zijn product de eerste stap zal zijn voor gecultiveerd vlees in de consumentenmarkt.

Maar ondanks de duurzame productie en de smakelijke aard van de worstjes is het in de Europese Unie wettelijk nog niet toegestaan om gecultiveerd vlees te eten. Meatable werkt nauw samen met de Nederlandse toezichthouders om proeverijen voor gecultiveerd vlees op bredere schaal mogelijk te maken – naar aanleiding van de goedgekeurde motie eerder dit jaar. Meatable hoopt dat de maatschappelijke ontwikkeling van regelgeving en veiligheidsnormen ertoe leidt dat het zijn producten in 2025 aan consumenten kan aanbieden, zo niet eerder.

“De afgelopen vier jaar hebben we onophoudelijk geïnnoveerd. We hebben onze technologie verder ontwikkeld en hebben nu het punt bereikt dat er echte producten klaarliggen. Producten die niet alleen lijken op vlees, maar die écht vlees zijn. Door te kunnen proeven weet ik nu met zekerheid dat het hier gaat om 100% smaakvol vlees. Een belangrijke volgende stap in onze missie om ‘the new natural’ te realiseren,” zegt Meatable medeoprichter en CTO Daan Luining.

Meatable zal ondertussen het ontwikkelingsproces voor gecultiveerd vlees blijven optimaliseren. Daartoe wordt het ondersteund door een sensorisch testpanel van voedingswetenschappers en koks. Met deze aanpak wil het bedrijf ervoor zorgen dat het eindproduct de juiste smaak en kenmerken van traditioneel vlees gaat krijgen om zo ook andere producten verder te ontwikkelen.