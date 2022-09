De vegan vleesproducent La Vie lanceert deze week een nieuw soort bacon en spekjes in de Nederlandse supermarkt. Het Franse merk ontwikkelde een plantaardig recept dat zowel de smaak, het uiterlijk als de textuur van varkensspek nabootst. Met de plantaardige bacon en spekjes wil La Vie de consument, van veganisten tot carnivoren, een gelijkwaardig alternatief bieden die milieuvriendelijker en gezonder is, zonder het plezier van lekker vlees eten op te hoeven geven.

Het vet van spek is essentieel voor de smaak en zorgt er tegelijkertijd voor dat het een moeilijk soort vlees is om na te maken. La Vie richtte zich daarom eerst op de ontwikkeling van een recept voor plantaardig vet waar het merk uiteindelijk patent op verkreeg. Na meer dan drie jaar en 5.000 tests sloeg La Vie erin om een plantaardig alternatief voor spek te maken dat de smaak, het uiterlijk en de textuur van varkensvlees nabootst. Volgens een onderzoek van Technisens Institute (juni 2022) vond 55% van de respondenten La Vie bacon net zo goed of zelfs beter dan dierlijk spek. Dat La Vie de “authentieke” bacon met diens spek zo precies weet na te bootsen was voor de Franse varkensvlees lobby dan ook een reden om het merk aan te klagen. La Vie zelf ziet dit overigens als een groot compliment.

Voedingsstoffen

De bacon en spekjes zijn de eerste twee producten die La Vie plantaardig, maar met de traditionele en geliefde smaak van dierlijk vlees, heeft gemaakt. Het merk wist dit te ontwikkelen met in totaal slechts zeven ingrediënten met GMO-vrije soja als basis. De producten bevatten 60% minder vet, 11 keer minder verzadigd vet, 33% minder calorieën en 15 keer meer vezels dan spek van varkensvlees. Daarnaast is er bij de ontwikkeling van La Vie spek 74% minder landbouwgrond, 82% minder water en 88% minder CO2 nodig in vergelijking met de productie van dierlijk vlees.

Inhaker op vleesverbod

Nadat eerder deze maand bekend werd gemaakt dat er in Haarlem een verbod komt op vleesreclame startte La Vie direct een campagne om de inwoners van de stad als eerste kennis te laten maken met het merk. Met de teksten “Sorry Haarlem, you can’t ban this bacon ad”, “Finally, no more meats on billboards” en “Nobody wants to see a bacon ad nowadays” kondigde La Vie zich in de stad aan.

Romain Jolivet, CMO bij La Vie: “Het is voor ons vanzelfsprekend om het initiatief steunen. De gemeente Haarlem durft voortouw te nemen en laat zien welke concrete maatregelen de overheid kan nemen tegen de opwarming van de aarde. Intensieve landbouw is nog altijd verantwoordelijk voor 14,5% van de CO2-uitstoot, daarom is de radicale houding van Haarlem een uitstekend begin.”

Verkoopinformatie

La Vie Vegan Spekreepjes Naturel (150g) en La Vie Vegan Spekreepjes Gerookt (150g) zijn nu verkrijgbaar bij supermarkten van Jumbo. Vanaf maandag 7 november zijn ze ook te vinden in de schappen van Albert Heijn. De verkoopprijs van beide soorten spek is €3,49.