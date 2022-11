Samen met Vallei Varken brengt coöperatie Agrifirm het allereerste klimaatneutraal gecertificeerde varkensvlees op de Nederlandse markt. Het varkensvlees is vanaf medio november verkrijgbaar in de maaltijdboxen van Marley Spoon. Dit ketenconcept draagt, na een verificatie-audit door een onafhankelijke certificeringsorganisatie, het keurmerk ‘Climate Neutral Certified’.

“Agrifirm staat voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties,” vertelt Dick Hordijk, CEO van Royal Agrifirm Group. “Daarom ontwikkelen we concepten die bijdragen aan het verlagen van de voetafdruk van onze voedselproductie. We zoeken daarbij naar samenwerkingen in de keten en een eerlijk verdienmodel voor boeren en telers. Consumenten vragen om duurzaam, lokaal en transparant eten. Dit vlees uit het ketenconcept, dat samen met Vallei Varken en Marley Spoon ontwikkeld is, is daar een goed voorbeeld van.”

Ook Gerald Deetman, initiatiefnemer van Vallei Varken, is blij met de samenwerking: “Bij Vallei Varken zetten we ons iedere dag vol passie in om onze dieren zo gezond en duurzaam mogelijk te laten opgroeien. Op onze boerenbedrijven zijn we volop bezig om dit te realiseren met bijvoorbeeld het gebruik van groene stroom en warmteterugwinning. Samen met onze ketenpartner Agrifirm zetten we met dit nieuwe concept een belangrijke stap om onze CO2-voetafdruk verder te verkleinen. Het is echt pionieren in onze sector, maar we doen dat niet alleen. We bundelen onze krachten en worden bijgestaan door betrouwbare partijen. Dat we nu samen het eerste varkensvlees op de markt brengen met het keurmerk ‘Climate Neutral Certified’, daar zijn we dan ook best trots op.”

Het initiatief voor dit ketenconcept is genomen door Agrifirm: er zijn geschikte partners gezocht, de certificering is gerealiseerd en er is nieuw varkensvoer ontwikkeld waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van reststromen zoals broodmeel. Ook het gebruik van lokale grondstoffen, waaronder graan, draagt bij aan de emissiereductie. Het voer bevat geen soja- of palmproducten en is vrij van ontbossing. Verder gebruiken de deelnemende boeren van Vallei Varken groene energie van zonnepanelen en wordt vanaf 2023 een centrale mestvergisting ingezet. De overgebleven CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door de investering in een Verified Carbon Standard (VCS) klimaatproject: Methaanvergisting en Energieopwekking in Nederland.

Het varkensvlees van dit ketenconcept voldoet aan de strenge eisen van het Climate Neutral Certification-programma van Climate Neutral Group (CNG). Binnen dit programma moet ieder jaar een verplichte reductiedoelstelling behaald worden. Het klimaatneutraalprogramma is als enige ter wereld erkend door ISEAL, de instantie die toezicht houdt op internationaal ambitieuze duurzaamheidsstandaarden. Belangrijk onderdeel van het Climate Neutral Certified-programma is een doelgericht plan om de ecologische voetafdruk van dit concept te reduceren.

De introductie van het klimaatneutraal gecertificeerde varkensvlees is een eerste stap. Komende maanden werkt Agrifirm samen met ketenpartners aan de mogelijkheden om dit concept verder uit te breiden.

Kijk voor meer informatie op: www.agrifirm.nl/FeedForward.