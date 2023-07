De plantaardige kaasmakerij uit Amsterdam, Max&Bien, lanceert een vernieuwde plantaardige kaaslijn inclusief een nieuwe smaak: ‘Tomaat & Olijf’. Door de overstap op lokale ingrediënten is de kaas aanzienlijk duurzamer geworden én is de kaas nu nog fijner en smeuïger. Het complete assortiment is vanaf 18 juli verkrijgbaar bij Jumbo én het Duitse Edeka en Bela Familia.

Vernieuwd assortiment

Het assortiment bestaat uit 3 smaken: ‘Truffel’, ‘Kruiden & Knoflook’ en de nieuwe smaak: ‘Tomaat & Olijf’. “Deze nieuwe smaak met zongerijpte tomaten en milde olijven zorgt voor een ware Mediterrane smaakexplosie”, vertelt medeoprichter en culinair chef Maxine Agyeman. Behalve een nieuwe smaak, is óók de structuur verbeterd; deze is nu nog smeuïger en fijner.

Innovatief én duurzaam

De innovatieve Max&Bien lanceerde als eerste ter wereld plantaardige Gouda-stijl kaaswielen, en is dagelijks gefocust op ontwikkeling binnen de zeer traditionele kaaswereld. Door te werken met mooie plantaardige ingrediënten, en toevoegingen als tomaat, olijf en Provençaalse kruiden, creëert Max&Bien de lekkerste plantaardige kazen voor de borrelplank.

Alleen voor veganisten?

“Zeker niet! Ik ben ook niet veganistisch; we willen mensen inspireren om vaker plantaardig te eten en creëren daarom smaakvolle kaasalternatieven voor de borrelplank.” Aldus medeoprichter Jobien Groen. Wel hebben ze aan veganisten gedacht: aan alle smaken is vitamine B12 toegevoegd voor extra voedingswaarde. Deze vitamine ontbreekt binnen een volledig plantaardig voedingspatroon.

Nu verkrijgbaar

De plantaardige kazen van Max&Bien zijn nu verkrijgbaar bij een groot aantal Jumbo vestigingen en bij Jumbo Online. Een stukje van 150 gram kost €2,99, een consumentenprijs vergelijkbaar met een dierlijke borrelkaas. Voor de plantaardige kazen van Max&Bien hoef je niet speciaal naar het veganschap; de kazen liggen tussen de traditionele speciaalkazen in het vers-schap. En dat is bijzonder: de plantaardige kaasmakerij uit Amsterdam kreeg hiervoor de primeur.

Vegan: razend populair in Duitsland

In Nederland groeit de vraag naar vegan producten fors, al spant Duitsland de kroon. Bij onze oostelijke buren koopt inmiddels 1 op de 3 gezinnen veganistische producten. Ook de plantaardige kaaslijn van Max&Bien valt hier in de smaak. Deze week wordt het volledige assortiment bij Bela Familia en Edeka (regio Minden) gelanceerd. Na regio Minden volgen binnenkort meer regio’s.