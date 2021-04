Loop.a life ontwikkelt eerste circulaire collectie voor State of Art

De missie van de koploper op het gebied van circulair textiel Brightloops B.V./Loop.a life is de planeet groener maken. Dit kan alleen door samen te werken. Dus slaat Loop.a life de handen nu in één met het Nederlandse mannenmodemerk State of Art. De eerste circulaire collectie van State of Art by Loop.a life is gemaakt van Nederland ingezamelde kleding en bestaat uit 100% duurzaam materiaal dat in een gesloten keten is geproduceerd.

“We delen graag de passie voor onze producten, de liefde voor onze planeet en werken graag samen met textiel- en modebedrijven om tot duurzame en hoogwaardig geupcyclede producten te komen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe mooier de wereld. Om impact te maken is het belangrijk dat meer modemerken circulair worden. We zijn daarom trots dat we met State of Art samenwerken om van lokale afgedankte kleding mooie nieuwe producten te maken.“ aldus Ellen Mensink, oprichter Loop.a life.

Hans Kuijf, commercieel directeur State of Art: “Kwaliteit en eerlijkheid hebben altijd voorop gestaan bij State of Art. Ik ben er dan ook trots op dat wij samen met Loop.a life een circulaire collectie hebben ontwikkeld waarmee wij een belangrijke stap zetten richting een duurzame toekomst”.

Green Deals Circulair Textiel

Brightloops is samen met de Amsterdam Economic Board een van de initiatiefnemers van de Green Deals Circulair Textiel. In deze greendeal committeren verschillende partijen zich aan de ambitie om de komende drie jaar toe te werken naar een circulaire aanpak van textiel. State of Art is één van de ondertekenaars.

Over Brightloops en Loop.a life – duurzaam circulair

Loop.a life verkleint de textielafvalberg door waardevol materiaal nieuw leven te geven. Het bedrijf maakt van kledingafval hoogwaardige grondstoffen, garens en knitwear voor hun eigen Loop.a life collectie en biedt tevens een circulair totaalconcept aan voor fashion- en interieurmerken. Zij doen dit door 100% circulaire producten van Nederlandse bodem te maken die merken in hun collectie onder eigen naam verkopen.

100% circulair staat bij Loop.a life voor het werken aan de lokale kledingafvalberg, dichterbij produceren in een 100% transparante closed loop (in Nederland en Europa) en duurzaam recyclen. Dat wil zeggen op een milieu vriendelijke manier, waarbij gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen en kwalitatief tijdloze ontwerpen zodat kleding lang gedragen kan worden en daarna ook weer recyclebaar is.