Hare Majesteit Koningin Máxima opent 13 mei officieel de State of Fashion Biënnale 2026. Met deze opening gaat een editie van start die zich richt op de systemen achter de mode-industrie. Daarmee staat zeven weken lang een programma centraal waarin mode wordt benaderd zoals het is: niet alleen als eindproduct, maar als een systeem dat continu in beweging is. Tijdens de opening houdt minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een toespraak.

Mode voorbij het eindproduct

Onder de titel Available to Promise; Hidden Systems, Shared Futures verschuift de focus van kleding naar de structuren erachter. De Biënnale onderzoekt hoe productieketens, technologie en logistiek de industrie vormgeven — en wat dit betekent voor mens, milieu en economie. Daarbij is de kernvraag hoe mode en textiel kunnen bijdragen aan een duurzamere, eerlijkere en meer inclusieve toekomst.

Van productieketen tot praktijk

State of Fashion verbindt Arnhem met internationale productieregio’s via ONsites in Ghana, China en Sri Lanka. In Ghana wordt samengewerkt met het community gedreven The Revival rond de impact van wereldwijde tweedehands kledingstromen. In China is innovatieve moderetailer JNBY partner, en wordt ingezoomd op het belang van mode in de koudste regio ter wereld. In Sri Lanka werkt de Biënnale samen met Fibershed Sri Lanka aan het herstel van lokale textielketens, met aandacht voor regeneratieve methodes, ambacht en female empowerment.

Lokale activaties met internationaal signatuur

Van 14 mei tot en met 28 juni 2026 vindt de Biënnale plaats op verschillende locaties in Arnhem, waaronder de Eusebiuskerk (hoofdlocatie), Rozet en Focus Filmtheater. Het programma bestaat uit tentoonstellingen, talks, workshops en filmvertoningen. Het tentoonstellingsontwerp is ontwikkeld door het toonaangevende bureau OMA/AMO. Bezoekers worden uitgenodigd om niet alleen te kijken, maar ook om mee te denken en bij te dragen.

Opening met relevantie

Koningin Máxima opent de Biënnale en bezoekt samen met minister Letschert de hoofdtentoonstelling. Ook worden diverse onderdelen van de culturele randprogrammering gepresenteerd. Tot slot gaan Koningin Máxima en de minister in gesprek met vrijwilligers en medewerkers van State of Fashion. De aanwezigheid van Koningin Máxima bij de opening onderstreept voor State of Fashion het belang van duurzame innovatie, internationale samenwerking en de bijdrage van de creatieve sector aan actuele vraagstukken. State of Fashion biedt daarmee een platform voor kennis- en netwerkuitwisseling en nieuwe perspectieven binnen de mode-industrie.

Samenwerking en context

De editie is samengesteld door curatoren Anne Zhou, Anouchka van Driel en Shanu Walpita. In samenwerking met partners zoals ArtEZ University of the Arts, Introdans en ModeMuze brengt State of Fashion ontwerp, onderzoek en erfgoed samen in een (inter)nationale bedding.