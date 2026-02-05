Stel je voor wat er zou gebeuren als elke inwoner van Londen één afgedankte mobiele telefoon zou inleveren. Dat zou betekenen dat er zo’n 8 miljoen apparaten terug in het systeem zouden komen – bestemd voor verantwoorde recycling en herintegratie in de waardeketen. Dit is de droom: een krachtig beeld van hoe collectieve actie eruit zou kunnen zien. Stel je nu voor dat diezelfde 8 miljoen telefoons niet op de vuilstort of in het milieu terechtkomen, maar op een verantwoorde manier worden ingezameld en verwerkt. Dat maakt de droom nog groter, toch? De afgelopen jaren heeft de Nederlandse organisatie Closing the Loop samengewerkt met grote techmerken, bedrijven en de overheid om deze droom te verwezenlijken. Dankzij al haar partners, heeft Closing the Loop vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt: meer dan 8 miljoen afgedankte telefoons zijn ingezameld via haar One for One-service.

“Hoewel dit onze grootste mijlpaal tot nu toe is, is het getal zelf niet het hele verhaal. We zien dit moment als een kans om verder te kijken dan het cijfer en te onderzoeken wat deze impact mogelijk maakt en wat 8 miljoen ingezamelde telefoons werkelijk betekenen.”

Gebouwd op vertrouwen en gedeelde verantwoordelijkheid

Het bereiken van impact op deze schaal is alleen mogelijk dankzij de vertrouwde klanten en partners die ervoor kiezen om One for One te integreren in de apparaten die ze kopen, gebruiken of verkopen. Door One for One te omarmen, laten de partners zien dat circulaire elektronica onderdeel kan zijn van de dagelijkse bedrijfsvoering en dat de verantwoordelijkheid voor het verminderen van elektronisch afval niet stopt bij het verkooppunt. Het strekt zich uit tot klanten, toeleveringsketens en het milieu.

Elk apparaat dat is ingezameld, weerspiegelt vertrouwen: vertrouwen in het model, in de service en in het idee dat circulariteit op grote schaal kan werken.

Impact die zich vermenigvuldigt

De impact van onze partners stopt niet bij hun eigen organisaties.

Elk bedrijf dat One for One omarmt, helpt de service zelf op te schalen, waardoor deze gemakkelijker te implementeren, uit te leggen en aan de volgende partner te verkopen is. Naarmate het model groeit, wordt circulariteit minder een uitzondering en meer een standaard.

In die zin zijn 8 miljoen inzamelingen – en de miljoenen die nog zullen volgen – het resultaat van een collectieve inspanning. Een groeiend netwerk van organisaties bundelt de krachten om circulaire elektronica op grote schaal haalbaar te maken.

Van cijfers naar concrete impact

Achter elk ingezameld apparaat schuilt een tastbare impact.

Miljoenen ingezamelde telefoons en apparaten resulteren in:

440 ton e-afval dat niet op stortplaatsen belandt en op verantwoorde wijze wordt verwerkt

95% van de waardevolle metalen en grondstoffen wordt teruggewonnen en teruggebracht in de waardeketen

naar schatting 19.500 leefbare lonen gecreëerd binnen de inzamelnetwerken

veiligere arbeidsomstandigheden en een stabiel inkomen voor honderden inzamelaars

milieuvoordelen die jaar na jaar toenemen voor hele gemeenschappen

Deze impact is niet afhankelijk van kortetermijnprojecten of tijdelijke financiering, maar van langetermijnpartnerschappen en een constante vraag. Zo werkt het:

Van impact naar zakelijke waarde

Met meer dan 8 miljoen ingezamelde apparaten heeft het One for One-model bewezen geloofwaardig, schaalbaar en commercieel levensvatbaar te zijn.

One for One stelt organisaties in staat het te activeren op manieren die aansluiten bij hun commerciële doelen, doelgroepen en strategieën. Het bereiken van deze schaal laat zien dat het model in de praktijk bewezen is en flexibel genoeg is om in verschillende zakelijke contexten te werken als een gevestigde, duurzame aanvulling op consumentenproducten, B2B-diensten, aanbestedingen en interne initiatieven.

Mogelijk gemaakt door mensen achter de schermen

Zoals bij elk project in ontwikkeling, gebeurt dit alles niet zonder een toegewijd team dat achter de schermen werkt.

Van het navigeren door complexe internationale regelgeving en de eisen van het Verdrag van Bazel tot het versterken van systemen, het ondersteunen van partners en het vertegenwoordigen van ons werk op evenementen: ons team zorgt ervoor dat alles elke dag blijft draaien. Soms onder druk, soms achter de schermen – of in smoking – maar altijd met hetzelfde doel: circulaire elektronica in de praktijk laten werken.