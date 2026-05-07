Closing the Loop heeft vandaag haar allereerste jaarlijkse impactrapport over 2023 en 2024 gepubliceerd. Het rapport laat zien aan welk probleem ze werken, hoe haar ‘One for One’-model werkt en hoe dat er in de praktijk uitziet, van ingezamelde apparaten tot de impact die ze creëren.

“Duurzaamheid staat al sinds jaar en dag centraal in ons bedrijfsmodel en naarmate we groeien, neemt ook het belang toe van het meten, toelichten en continu verbeteren van de impact die we creëren. Met ons eerste rapport gebaseerd op de CSRD-richtlijnen zetten we de volgende stap om die impact transparanter, gestructureerder en meetbaarder te maken.”

Hoogtepunten van 2024:

We hebben 2.100.000 apparaten ingezameld, wat overeenkomt met 117.000 kg e-waste.

We hebben 4.820 leefbare lonen ondersteund binnen ons inzamelnetwerk.

We hebben de terugwinning van waardevolle materialen, waaronder koper, zilver en goud, mogelijk gemaakt, waardoor de behoefte aan nieuwe mijnbouw is verminderd.

We hebben 307 ton CO₂-uitstoot voorkomen door verantwoorde inzameling en recycling van e-waste.

We hebben bij al onze partners de inzameling van complete apparaten ingevoerd, wat zorgt voor een completere en veiligere recycling.

We hebben onze grootste batterijverzending tot nu toe voltooid en onze verzendroutes gediversifieerd, waardoor onze operationele veerkracht is versterkt.

Waar we nog kunnen verbeteren

Transparante rapportage betekent ook erkennen waar we nog werk aan de winkel hebben. Dit zijn enkele van de gebieden waarop we ons al richten:

Beter inzicht in Scope 3-emissies

Betere manieren om de sociale impact te meten

Uitbreiding van de lokale recyclingcapaciteit

Meer transparantie in onze toeleveringsketen

Vooruitblik

Dit is een eerste stap om onze impact transparanter en meetbaarder te maken. “We zullen hierop voortbouwen en onze voortgang in de loop der tijd blijven delen.”