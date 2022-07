LocalTea en Nationale Vereniging de Zonnebloem werken samen en maken sociale en duurzame impact met een kopje thee. De Zonnebloem brengt al meer dan 70 jaar huisbezoek aan mensen met een lichamelijke beperking. Bijna 30.000 vrijwilligers zorgen met aandacht en activiteiten dat deze mensen niet in een sociaal isolement raken. LocalTea teelt en produceert thee van Nederlandse bodem. Een kopje LocalTea zorgt voor 96% minder CO2! De LocalTea Zonnebloem thee is de duurzaamste thee mét sociale impact om samen kleine genietmomenten te creëren.

LocalTea Zonnebloemthee

De samenwerking wordt afgetrapt met een speciaal door LocalTea ontwikkelde smaak voor de Zonnebloem. Dionne: “De Zonnebloemthee bestaat uit Nederlandse zwarte thee met o.a. zonder zonnebloem en een vleugje kaneel, dit maakt de thee een volle zachte verwarmende thee. Met deze speciale Zonnebloemthee kan iedereen de Zonnebloem én het klimaat steunen, simpelweg door het drinken van een kopje thee.’’

Van elk verkocht doosje LocalTea Zonnebloemthee doneert LocalTea € 1 aan de Zonnebloem. Zo drinken mensen mee voor minder CO2 én maken ze het mogelijk dat de Zonnebloem activiteiten kan organiseren voor mensen met een lichamelijke beperking. Bestellen kan via de webshop van LocalTea of van de Zonnebloem.

LocalTea

Door lokaal te telen, produceren, gebruik te maken van duurzame verpakkingen en de hele keten CO2 neutraal in te richten, laat Local Tea zien dat het echt anders kan. Toen Johan Jansen tijdens zijn reis in China in aanraking kwam met de theeplant besloot hij dat dit ook lokaal moest kunnen. Na 8 jaar van ontwikkelen lukte het hem om de theeplant winterhard en lokaal in Nederland te telen. Na het behalen van de befaamde ‘’Gourmet ster’’ tijdens de AVPA Teas of the World contest in Parijs was LocalTea er klaar voor om de duurzaamste, ambachtelijke thee met iedereen te delen.

De Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Zij wil dat deze groep aangesloten blijft bij de samenleving. De Zonnebloemvrijwilligers verrijken de levens van mensen met een lichamelijke beperking door langdurig en persoonlijk contact te onderhouden. Dat kan door bezoek, een telefoontje of door hem mee de deur uit te nemen voor een met anderen.

LocalTea Zonnebloemthee is duurzame, ambachtelijke thee van Nederlandse bodem mét sociale impact. Met LocalTea Zonnebloemthee creëren we bewuste, kleine genietmomenten die ons in contact brengen met de natuur, onszelf en elkaar. Wij schenken warme momenten van verbinding! Met wie drink jij een kopje Zonnebloem thee?