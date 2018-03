Lipton pionier in duurzaamheid met 100% gecertificeerd thee

Vanaf nu zijn ook alle Ice Tea producten van Lipton in Nederland en België gecertificeerd door de Rainforest Alliance. Dat betekent dat als een consument nu voor Lipton Ice Tea, Ice Tea Green of een kopje warme thee van het merk kiest, het zeker is dat de thee niet alleen lekker is, maar ook goed voor mens en milieu. Lipton is het enige grote theemerk ter wereld met haar eigen theeplantages. Deze theevelden zijn ook Rainforest Alliance gecertificeerd.

Nederland en België zijn wereldwijd de eerste landen waar alle Lipton-producten door Rainforest Alliance gecertificeerde thee bevatten. Lipton wordt verkocht in meer dan 150 landen: naar verwachting is binnen twee jaar wereldwijd alle Lipton Ice Tea – en daarmee automatisch het volledige Lipton assortiment – Rainforest Alliance gecertificeerd. In 2015 kreeg wereldwijd 100% van de theezakjes al de Rainforest Alliance certificering. De Lipton theeplantage in Kericho, Kenia, was bovendien de eerste theeplantage ooit ter wereld die door de Rainforest Alliance werd gecertificeerd.

Zorg voor meer dan 65.000 mensen op eigen plantages

Het Rainforest Alliance Certified™ keurmerk staat onder meer voor eerlijke arbeidsvoorwaarden op theevelden. Naast de samenwerking met Rainforest Alliance voorziet Lipton op haar eigen theeplantage in Kenia de 16.000 werknemers én hun gezinnen – in totaal 65.000 mensen – van huisvesting, gratis gezondheidszorg en scholing voor de kinderen.

Duurzame landbouw

Het groene kikkertje van Rainforest Alliance staat ook voor duurzame landbouw. Dat betekent dat voor Lipton thee duurzame landbouwtechnieken worden gebruikt en actief gezorgd wordt voor de bescherming van het ecosysteem en het behoud van de natuur. Een manier van werken die in toenemende mate aan belang wint, zo vertelt Martine Willems, Manager Markets Transformation bij Rainforest Alliance:

“De uitdagingen waar we met zijn allen voor staan zijn dringender dan ooit aan te pakken: klimaatverandering, ontbossing, systematische armoede en ongelijkheid. Die zijn in toenemende mate verweven met ons land- en bosbeheer en de manier waarop we voedsel en bosbouwproducten verbouwen. De nauwe samenwerking met merken zoals Lipton is cruciaal om wereldwijd een grote impact te creëren.”

Ruim 560.000 boeren in Kenia profiteren bovendien van meer inkomen door een grotere oogst en een betere kwaliteit, omdat die boeren worden opgeleid op de Farmer Field Schools van Lipton. Naast de voordelen van de Rainforest Alliance certificering gebruikt Lipton 97% energie van natuurlijke bronnen op de eigen theeplantages.

Over Rainforest Alliance

Rainforest Alliance is een onafhankelijke non-profit organisatie die enerzijds zorgt voor natuurbescherming en bescherming van biodiversiteit en zich anderzijds inzet voor het optimaliseren van de socio-economische situatie van de lokale bevolking. Zo helpt de milieuorganisatie zowel mens als natuur te beschermen.