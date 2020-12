Landal GreenParks in 2020 wéér dichterbij doel: klimaatneutraal in 2030

Klimaatneutraal in 2030, dat is al jaren de ambitie van Landal GreenParks. Elk jaar worden er stappen voorwaarts gezet. De vakantieaanbieder investeert in groene initiatieven, projecten en partnerschappen en ondersteunt de biodiversiteit van de natuur en de directe omgeving van de vakantieparken. Alle parken van Landal zijn GreenKey gecertificeerd en eerder dit jaar werd Landal voor het derde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot het meest duurzame merk binnen de categorie Travel & Leisure, met een top 10 notering in het ‘overall’ klassement.

Landal GreenParks wil onvergetelijke vakanties waarmaken, met een positieve impact op natuur, regio, mens en klimaat. De vakantieaanbieder laat gasten de natuur beleven en stimuleert hen om het bewustzijn van onze leefomgeving en de liefde voor de natuur mee naar huis te nemen. De huidige onzekere tijd onderstreept het belang van duurzaamheid.

276.300 kg CO2-uitstoot vermeden

Wecycle, dat in ons land de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen coördineert, becijferde dat Landal vorig jaar 276.300 kg CO2-uitstoot heeft vermeden. In totaal leverde Landal 64.900 kg elektrische apparatuur in; ruim 80% van dat materiaal is geschikt voor hergebruik. Door recycling en vernietiging van cfk’s uit koel- en vriesapparaten wordt uitstoot van CO2 vermeden.

“Zo’n getal als 276.000 kg vermeden CO2 spreekt natuurlijk maar beperkt tot de verbeelding, maar omgerekend staat het ongeveer gelijk aan 1.520 keer op en neer van Amsterdam naar Parijs met de auto. Of 130 keer op en neer met het vliegtuig van Amsterdam naar New York. We zijn blij met de service en de inzichten die Wecycle ons levert en kijken uit naar de inzameling over 2020,” aldus Jerôme de la Chambre, Manager Sustainability van Landal GreenParks.

Groene samenwerking: Denemarken’s grootste vlinderbos geplant

In Denemarken heeft Landal GreenParks in november 12.000 bomen geplant in samenwerking met de Deense organisatie Plant a Tree en de gemeente Fredericia. Het nieuwe bosgebied is speciaal ontworpen met een focus op specifieke bomen en plantensoorten die gunstige omstandigheden bieden voor vlinders en wilde dieren, om zo de biodiversiteit te vergroten en meer CO2 uit de lucht te absorberen.

De 12.000 bomen hebben de naam ‘The Butterfly Forest’ gekregen. Landal GreenParks ging begin dit jaar een vijfjarige samenwerking aan met Plant a Tree, om bij te dragen aan een gezamenlijke visie om Denemarken groener en bewuster te maken over het belang van bos en natuur.

Duurzame keukens

Samen met corporate keukenleverancier Bruynzeel voert Landal een project uit om bungalowkeukens circulair te maken. Daarbij worden de oude keukens gedemonteerd en gerecycled, waarbij de grondstof weer wordt gebruikt voor de productie van een nieuwe keuken. Dit wordt nu toegepast tijdens de renovatie van vakantiewoningen op de Landal De Lommerbergen. In twee jaar tijd komen ruim 500 oude keukens weer terug als nieuwe keuken.

Verhuuropbrengsten vloeien terug naar de natuur

Op initiatief van Natuurmonumenten is een nieuw stukje Nederland ontstaan in het Markermeer: Marker Wadden. Vijf eilandjes met schitterende natuur. Alleen op het Haveneiland zijn bezoekers welkom. Er is een geheel duurzame en zelfvoorzienende nederzetting gebouwd. De vier energieneutrale en duurzame eilandhuisjes zijn ingericht door IKEA en worden voor een kort verblijf verhuurd door Landal GreenParks. Het eiland is niet aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering. Alle verhuuropbrengsten vloeien geheel terug naar de natuur.



Marker Wadden is een van de projecten die Landal GreenParks en Natuurmonumenten tijdens hun ruim 15-jarige en succesvolle partnership hebben uitgevoerd. Een project om de biodiversiteit in ons land te herstellen door het aanleggen van wildebloemenweides leverde beide partners vorig jaar ook de prestieuze Sponssorring op, nadat 750.000 gasten zich achter het intiatief schaarden en er op de parken ca. 35.000 m2 nieuwe bloemenweides waren gecreëerd. Landal is bovendien hoofdsponsor van OERRR, het kinderprogramma van Natuurmonumenten.