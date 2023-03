Nederlands grootste bedrijven slaan de handen ineen tijdens de 21e editie van de Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart. Toonaangevende partijen als Cloetta, Coca-Cola in Nederland, Domino’s, EuroParcs, Gouda, Koninklijke Grolsch, Landal GreenParks, Mars Nederland, McDonald’s, Mondelēz International in Nederland, Pathé, Perfetti Van Melle Benelux B.V., PLUS, Univé, brancheorganisatie Vakcentrum en Zeeman hebben zich gecommitteerd aan de Landelijke Opschoondag. Gezamenlijk dragen zij bij om het zwerfafvalbewustzijn in Nederland te vergroten. Tijdens Nederlands grootste voorjaarsschoonmaak organiseren zij acties waar consumenten aan mee kunnen doen, lopen medewerkers een opschoonrondje rondom vestigingen en kantoren en roepen zij klanten op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Nieuwe partners dit jaar zijn EuroParcs en The Wave. Alle deelnemende bedrijven en organisaties zijn partner van initiatiefnemer Nederland Schoon.

Afvalgedrag veranderen

“Niemand wil zwerfafval in zijn of haar (werk)omgeving,” aldus Ingrid Goethart, directeur a.i. van Nederland Schoon. “Dat kunnen we alleen bereiken als iedereen in de keten zijn verantwoording neemt. Van grote multinationals tot midden- en kleinbedrijven tot consumenten. De Landelijke Opschoondag draagt eraan bij om het afvalgedrag te veranderen en door de inzet van de partners kunnen we een nog grotere groep mensen bereiken. Daarnaast vind ik het geweldig dat zij tijdens de Landelijke Opschoondag ook zelf in actie komen. Ik hoop dat hierdoor nóg meer bedrijven geïnspireerd raken om ook Supporter van Schoon te worden. Samen bereiken we meer.”

Acties van de partners

McDonald’s doet alweer voor de tiende keer mee aan de Landelijke Opschoondag waarbij zij iedere editie weer een opvallende actie organiseren. Dit jaar belonen zij op 18 maart elke gast met een kop koffie of thee wanneer zij zich samen met de Crew van het restaurant inzetten om de omgeving op te ruimen. Daarnaast organiseert Mars Nederland in verschillende steden opschoonacties met hun medewerkers om zoveel mogelijk zwerfafval te verzamelen. Gouda Peukenvrij zet zich in voor een peukenvrije binnenstad van Gouda. Gouda Peukenvrij maakt mensen bewust dat peuken niet op straat horen. Peuken die in het milieu verdwijnen, vergaan namelijk nooit. Eén peuk verontreinigt duizend liter water.

Deelnemende partners

De partners die dit jaar de handen uit de mouwen steken tijdens de Landelijke Opschoondag zijn: Cloetta, Coca-Cola in Nederland, Domino’s, EuroParcs, Gouda, Koninklijke Grolsch, Landal GreenParks, Mars Nederland (o.a. Mars, BE-KIND, Snickers, TWIX, M&M’S, Bounty en Milky Way), McDonald’s, Mondelēz International in Nederland, Pathé, Perfetti Van Melle Benelux BV., PLUS, The Wave, Univé, brancheorganisatie Vakcentrum en Zeeman. Nieuwe partners zijn EuroParcs en The Wave.