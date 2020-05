Tony’s Chocolonely opnieuw het meest duurzame merk van Nederland in 2020

Voor het derde jaar op rij is Tony’s Chocolonely uitgeroepen tot het meest duurzame merk van Nederland. Dit is het resultaat van de Sustainable Brand Index, die dit jaar voor het 10e jaar op rij wordt uitgebracht. In Nederland wordt het onderzoek achter de Sustainable Brand Index voor de vierde keer gehouden.

Sustainable Brand Awards

Naast Tony’s Chocolonely werden ook branchewinnaars IKEA (Retail), Albert Heijn (Supermarkten), Greenchoice (Energie), ANWB (Mobiliteit), Tesla (Automotive), Landal Greenparks (Travel & Leisure) en Rabobank (banken) bekendgemaakt. De performance van Rabobank in het onderzoek valt op, doordat de Nederlander Rabobank duurzamer heeft beoordeeld dan de groenbanken van ons land.

Tony’s Chocolonely werd winnaar in de Foodsector. Dit jaar werd de Telecomsector voor het eerst onderzocht. De Branchewinnaar werd KPN. Vattenfall is de snelste stijger op de lijst.

Aan de onderkant van de ranglijst, onder de minst duurzame merken, vinden we merken als BURGERKING (173) en FEBO (172) en domineert de airline-industrie met Easyjet (175) en Ryanair (176).

De top 30

De studie achter Sustainable Brand Index is Europa’s grootste merkenonderzoek naar duurzaamheid. Ruim 7700 Nederlanders zijn bevraagd naar hun beoordelingen van duurzaamheid van bekende merken. De bekendmaking van de winnende merken per industrie vond vandaag plaats, tijdens een online lanceringsevent, onder leiding van Harm Edens. Onder andere Paul Polman had tijdens dit event een indrukwekkende boodschap voor de Nederlandse bedrijven en hun duurzaamheidsmanagers en merkeigenaren.

Het SBI-onderzoek omvat in heel Europa ruim 58.000 consumenten interviews. In totaal zijn er in Europa 1373 merken beoordeeld op basis van de wereldwijde doelen van de VN voor duurzame ontwikkeling. In het Nederlandse onderzoek zijn 175 merken onder de loep genomen in 14 verschillende sectoren. In Nederland werden in de periode januari 2020- maart 2020, ruim 7700 respondenten geïnterviewd.

Het doel van de Sustainable Brand Index is om de waarde van duurzaamheid richting consumenten te benadrukken en bewustwording hierover te benadrukken. Opdat consumenten betere en meer verantwoorde keuzes kunnen maken in het dagelijks leven.

De respondenten bestaan ​​uit een landelijk representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Merken worden geselecteerd op basis van een reeks onafhankelijke parameters, namelijk: marktaandeel, omzet en algemene naamsbekendheid.

Wat doet Tony’s Chocolonely zo goed?

Volgens de studie zijn de opvattingen over Tony’s Chocolonely talrijk, maar bovenal zijn de consumenten positief over de ambitieuze maatschappelijke doelstellingen van het bedrijf als het gaat om de chocolade keten.

De belangrijkste reden waarom Tony’s Chocolonely bestaat, is het veranderen van het feit dat kinderarbeid en moderne slavernij een inherent onderdeel zijn van de cacaoteelt in de wereld. Door dit probleem in de branche structureel te belichten en hiervan ‘eigenaar’ te worden, is Tony’s Chocolonely erin geslaagd een deel van de oplossing te worden.

“Ze zijn erin geslaagd aan de consument duidelijk te maken dat ze de uitdagingen van de wereld serieus nemen en deel willen een versnelling teweegbrengen in de chocolade sector”, zegt Annemarije Tillema, Country Director van de Sustainable Brand Index in Nederland.

We zijn erg blij en trots om deze prijs als meest duurzame merk van Nederland te winnen. Wij zijn een impactbedrijf met een duidelijke sociale missie. Impactmakers, die bij toeval chocolade maken. Onze missie is om de hele cacao-industrie te veranderen, die wordt gekenmerkt door ongelijkheid en problemen met moderne slavernij en illegale kinderarbeid. Als impactbedrijf geven we het goede voorbeeld om samen een betere toekomst op te bouwen. Het is tijd voor verandering. Na 20 jaar is het veilig om te zeggen dat vrijwillige bedrijfs- en branche-initiatieven niet werken. Het is tijd voor due diligence en wetgeving. Time’s up. Alleen samen kunnen we chocolade 100% slaafvrij maken” aldus Ynzo van Zanten, van Tony’s Chocolonely.

Versnellen, juist nu



“Door de COVID19-crisis waarin we ons momenteel bevinden, wordt 2020 een ander jaar dan we voor ogen hadden”. In vele opzichten, zegt SBI Country Director Annemarije Tillema. Qua duurzaamheid merken we onder de meeste Nederlandse organisaties en merken dat het gevoel van ‘nu meer dan ooit’ overheerst. Door deze crisis hebben we in vele sectoren kansen die systemische veranderingen kunnen versnellen, waardoor duurzaamheid en circulariteit kunnen versnellen.

De lockdown brengt fundamentele gedragsveranderingen op gang, waarbij in de komende tijd duidelijk wordt welke gedragingen hierin beklijven voor de langere termijn. Of het nu gaat om mobiliteit, reizen, werken, wonen, winkelen of eten. We gaan als consumenten veranderen. Bewuster kiezen. Dat is belangrijk voor een duurzame toekomst.

Ketens worden de komende tijd korter, transparanter, en dit brengt ons veel in onze duurzaamheidsdoelstellingen, aldus Tillema. Door middel van Sustainable Brand Index willen we het belang van gedegen duurzaamheidsbeleid vergroten en transparant maken richting eindgebruikers en consumenten.

“Het is belangrijk om iedereen erbij te betrekken”, aldus Tillema.

Al met al zien we dat Nederlandse consumenten tamelijk volwassen zijn geworden als het gaat om duurzaamheid en duurzaam gedrag en dat deze volwassenheid blijft toenemen.

Nederlandse consumenten hebben veel vertrouwen in bedrijven om duurzaamheid en innovatie op de agenda te zetten. Wat een paar jaar geleden voor de Nederlandse consument een vaag en ongrijpbaar begrip was, begint nu door bedrijven en ook door consumenten te worden begrepen. “Zoals we uit de resultaten van dit jaar zien, wordt dit vertaald in communicatiecampagnes die consumenten begrijpen en waarmee ze zich bezighouden”, zegt Tillema. Er zijn het afgelopen jaar een aantal spraakmakende duurzaamheidscases geweest, waarbij bedrijven een statement hebben gemaakt over duurzaamheid. Deze cases van Nederlandse merken gaan meer over ‘doen, wat doen we in ons duurzaamheidswerk, in plaats van ‘erover praten’. Hoe meer Nederlandse consumenten zich bewust worden van duurzaamheid, hoe meer zij bedrijven ter verantwoording zullen roepen en een positieve verandering naar duurzaamheid en verantwoordelijkheden in de waardeketens op de langere termijn zullen stimuleren.