Op 4 april is tijdens de Impact Fair 2024 in de Jaarbeurs te Utrecht het langverwachte boek ‘Duurzaamheid is kleur bekennen’ gelanceerd. Dit jubileumboek markeert een decennium van de MVO-manager van het Jaar verkiezing en is een viering van de groei en ontwikkeling van duurzaamheidsmanagement. De lancering van het boek is een krachtige oproep om kleur te bekennen aan de waarden en overtuigingen die duurzaam leiderschap sturen.

‘Duurzaamheid is kleur bekennen’ is een must-read voor iedereen die werkzaam is en/of interesse heeft in duurzaamheidsmanagement. Het boek brengt de evolutie van deze beroepsgroep in kaart, met unieke persoonlijke verhalen van de winnaars, reflecties op trends in het vak en vooruitzichten naar de toekomst. Het belicht de voortdurende noodzaak voor duurzaamheid in een wereld waar ‘normaal’ nog altijd niet duurzaam is.

Carola Wijdoogen, hoofdauteur van het boek en oprichter en bestuurder van Stichting Sustainability University: “In een ideale wereld zou een op zichzelf staande duurzaamheidsmanager-rol overbodig worden zodra bedrijven duurzaamheid volledig integreren in hun bedrijfsstrategie en -activiteiten. Tot die dag is het echter van cruciaal belang om de rol van de duurzaamheidsmanager aan te passen en te ontwikkelen. Dit boek haalt de datum van de dag naar voren!”

In het boek wordt, met 10 inzichten uit nieuw onderzoek onder duurzaamheidsmanagers, duidelijk dat hun rol een snelle en positieve transformatie ondergaat. De MVO-manager van de toekomst heet Chief Sustainability Officer (CSO) met de daarbij behorende rol in de boardroom. Waar het vak ooit begon met een focus op het vertellen van een aantrekkelijk verhaal over duurzaamheidsinitiatieven, ligt de toekomstige focus op het daadwerkelijk integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie. Deze cruciale verandering vraagt van zowel CSO’s en bedrijven om “kleur te bekennen”.

Het boek is tot stand gekomen, mede dankzij Folkert van der Molen (organisator van de verkiezing), MVO-managers van het jaar en sponsoren. Het boek is opgedragen aan de veel te vroeg overleden Geanne van Arkel, de winnares van 2018. Een deel van de opbrengsten van het boek wordt geschonken aan het Voedselbos in Rhenen.

