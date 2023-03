Het boek ‘Van winst naar waarde – Door stakeholder engagement naar langetermijnwaardecreatie’ van Frank Peters is een van de vijf boeken die geselecteerd is voor de shortlist voor ‘Managementboek van het Jaar 2023’. Dit boek staat stil bij de opkomst van het stakeholderkapitalisme en laat zien hoe bedrijven en hun bestuurders kunnen voldoen aan de verwachtingen en waarden en normen van alle belanghebbenden.

In 2023 wordt voor de 21ste keer het Managementboek van het Jaar gekozen. Alle managementboeken die zijn verschenen in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en zijn toegevoegd aan het kernassortiment op managementboek.nl dingen mee voor de verkiezing van het Managementboek van het Jaar 2023. Mits zij voldoen aan de gestelde criteria.

Over het boek Van winst naar waarde

Bedrijven en organisaties zullen hun aandacht moeten verleggen van alleen winst voor de aandeelhouders naar waarde voor alle stakeholders. Niet alleen in woorden, maar zeker ook in daden. Nieuwe Europese regelgeving (CSRD) legt organisaties op vanaf 2024 naast hun financiële verslaglegging ook te rapporteren over de impact op Environment, Social en Governance (ESG). Veel bestuurders worstelen met de manier waarop ze met deze ontwikkeling moeten omgaan. Zeker omdat de doelen hiervoor in samenspraak met de relevante stakeholders tot stand moeten komen.

Van winst naar waarde staat stil bij de opkomst van het stakeholderkapitalisme. Reputatiestrateeg Frank Peters laat zien hoe bedrijven en hun bestuurders kunnen voldoen aan de verwachtingen en waarden en normen van alle belanghebbenden. Bovendien schetst hij een roadmap voor het proces van stakeholderengagement, dat essentieel is om waarde te creëren op de lange termijn en te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Dit boek biedt ondernemers, bestuurders, managers en commissarissen praktische lessen over stakeholderengagement in het proces van langetermijnwaardecreatie. Samen vormen ze de basis van de license to operate voor je organisatie.

Op weg naar een Rijnlands model 2.0 kan dit boek je helpen stakeholderengagement echt vorm te geven met niet alleen de achtergronden, maar vooral ook praktische handvatten. Aan de slag voor echte waardecreatie voor de lange termijn! – Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

Het vraagstuk welke waarden er gemaximaliseerd moeten worden vraagt om een onderbouwde en ook verdedigbare aanpak. De heldere opzet, voorbeelden en handvatten in dit boek helpen bedrijven en professionals om gestructureerd langetermijnwaardecreatie in beeld te brengen. – Mijntje Lückerath-Rovers, hoogleraar Corporate Governance

